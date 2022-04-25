Глава фракции "Слуга народа" отметил, что недавно были обнародованы пленки, подтверждающие связь олигарха с так называемой "элитой" России. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях 25 апреля.

Читайте также Все это того не стоит, - Зеленский раскритиковал действия Грузии по поводу санкций против России

Иванишвили превратился в грузинского Януковича

Давид Арахамия подчеркнул, что "вся политика властей Грузии – это выполнение указаний Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России, а также попыток помочь обойти санкции".

Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед,

– указал народный депутат.

"Слуга народа" добавил, что обратился руководство Европейского Союза и Соединенных Штатов по рассмотрению вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе.

"Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", – добавил украинский парламентарий.

Арахамия показал обнародованные "пленки Иванишвили": смотрите видео