Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що нещодавно були оприлюднені плівки, які підтверджують зв'язок олігарха з так званою "елітою" Росії. Про це парламентар повідомив у соцмережах 25 квітня.

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Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича

Давид Арахамія наголосив, "уся політика влади Грузії – це виконання вказівок Кремля. Це і є причина їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів Росії, а також спроб допомогти обійти санкції.

Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед,

– вказав народний депутат.

"Слуга народу" додав, що звернувся керівництва Європейського Союзу та Сполучених Штатів стосовно розгляду питання про запровадження санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході.

"Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", – додав український парламентар.

Арахамія показав оприлюднені "плівки Іванішвілі": дивіться відео