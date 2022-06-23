Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Оскільки Білорусь мало використовували свою техніку, то вона у значно кращому стані, аніж в Росії.

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Білоруська техніка може опинитись на Донецькому або Херсонському напрямках

Не виключено, зауважив Громов, що згодом білоруське озброєння та техніка може опинитись в Україні, наприклад, – на Донецькому або Херсонському напрямках.

У Генштабі зазначили, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельській області, це Чернігівський напрямок, активно проводять заходи з будівництва військової інфраструктури.

Не виключено, що в рамках існування так званої Союзної держави, цю територію можуть надати для воєнної бази Росії,
– наголосив бригадний генерал.

З території Білорусі можуть перекидати в Україну ДРГ

Українські військові підтвердили: загроза використання території та повітряного простору Білорусі агресором. Проте наразі мовиться лише про ракетні обстріли та перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп. Мета ДРГ – вчиняти диверсії на шляхах логістичного забезпечення наших військ.

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