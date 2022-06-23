Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Оскільки Білорусь мало використовували свою техніку, то вона у значно кращому стані, аніж в Росії.

Тим часом Лукашенко поїхав до Путіна на кількаденну "робочу зустріч"

Білоруська техніка може опинитись на Донецькому або Херсонському напрямках

Не виключено, зауважив Громов, що згодом білоруське озброєння та техніка може опинитись в Україні, наприклад, – на Донецькому або Херсонському напрямках.

У Генштабі зазначили, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельській області, це Чернігівський напрямок, активно проводять заходи з будівництва військової інфраструктури.

Не виключено, що в рамках існування так званої Союзної держави, цю територію можуть надати для воєнної бази Росії,

– наголосив бригадний генерал.

З території Білорусі можуть перекидати в Україну ДРГ

Українські військові підтвердили: загроза використання території та повітряного простору Білорусі агресором. Проте наразі мовиться лише про ракетні обстріли та перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп. Мета ДРГ – вчиняти диверсії на шляхах логістичного забезпечення наших військ.

Це важливо! Ознак масштабного наступу Білорусі проти України на великій території наразі немає. Проте білоруси продовжують проводити демонстративні дії, аби запобігти перекиданню наших підрозділів на інші напрямки. Читайте також На кордоні біля Чернігівщини ворог утримує до 3 БТГр: для наступу цього замало У ГУР переконані, що поки загрози з Білорусі нема Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наразі про масштабне вторгнення з боку Білорусі не мовиться. Проте Буданов запевнив, що українські захисники постійно проводять моніторинг ситуації і готові до будь-якого сценарію подій. Якщо у білоруського командування з'явиться наказ атакувати Україну, то, переконує голова ГУР, розвідка про це дізнається обов'язково. Зверніть увагу! Аналогічну думку висловили раніше і в МВС. У відомстві кажуть, що у Білорусі наразі недостатньо сил задля наступу на українську територію. Також білорусам бракує озброєння, навичок та мотивації. Загроза наступу з боку Білорусі: коротко Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.

За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

Більше про дерев'яні "танки" у Білорусі дізнайтесь у відео: