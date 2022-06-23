Білоруська техніка може опинитись на Донецькому або Херсонському напрямках
Не виключено, зауважив Громов, що згодом білоруське озброєння та техніка може опинитись в Україні, наприклад, – на Донецькому або Херсонському напрямках.
У Генштабі зазначили, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельській області, це Чернігівський напрямок, активно проводять заходи з будівництва військової інфраструктури.
Не виключено, що в рамках існування так званої Союзної держави, цю територію можуть надати для воєнної бази Росії, – наголосив бригадний генерал.
З території Білорусі можуть перекидати в Україну ДРГ
Українські військові підтвердили: загроза використання території та повітряного простору Білорусі агресором. Проте наразі мовиться лише про ракетні обстріли та перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп. Мета ДРГ – вчиняти диверсії на шляхах логістичного забезпечення наших військ.
Більше про дерев'яні "танки" у Білорусі дізнайтесь у відео: