Про деталі зустрічі розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. Він зазначив, що Лукашенко вже прибув до Росії.

Раніше У Міноборони оцінили ризики нападу зі сторони Білорусі

Спочатку перемовини вестимуть в Підмосков'ї, а потім в Петербурзі

Протягом 23 – 24 червня глава держави-агресорки та самопроголошений очільник Білорусі спілкуватимуться на курорті Завідово, що у Московській області. Згодом – на суботу, 25 червня, Путін та Лукашенко запланували спільну поїздку у Санкт-Петербург.

Про що саме спілкуватимуться президенти протягом 3 діб Пєсков вирішив не уточнювати. Раніше планувалось, що саме Путін приїде до білоруського Гродно на зустріч з Лукашенком. Проте 22 червня плани чомусь змінились і на власний літак до Росії сів саме білорус.

Невідомо, чи Путін ще прибуде в Гродно

Нещодавно прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив, що Володимир Путін мав прибути 30 червня на "Форум регіонів Білорусі та Росії" у Гродно. Проте зараз невідомо, чи приїде до Білорусі глава Кремля, адже з Лукашенком до цього часу він вже зустрінеться.

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Путін спробує змусити Лукашенка до наступу, – МВС

У МВС України вважають, що Путін вкотре спробує наполягти на тому, аби Білорусь вступила у війну. За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у глави Кремля є важелі тиску, адже економіка Білорусі дуже залежить від російської. Проте і війна містить багато ризиків для самопроголошеного білоруського президента.

Ризики наступу Білорусі: останні новини

Зараз у Білорусі тривають масштабні військові навчання – поблизу українського кордону. У Генштабі ЗСУ кажуть, що ці тренування координують російські офіцери. Головні напрями – диверсія та розвідка.

При цьому голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що загрози наступу з Білорусі поки немає. Проте українські захисники моніторять ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій.

У Міноборони також розповіли, як білоруси намагаються налякати ЗСУ – біля кордонів розмістили строковиків і дерев'яні муляжі танків.

Більше про дерев'яні танки-муляжі у відео: