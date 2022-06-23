Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, станом на цей момент Білорусь сконцентрувала близько 4 тисяч власних військових поблизу кордону з Україною. Цього взагалі недостатньо для наступу на Київ, Чернігів або Волинську та Рівненську області.

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Путін буде схиляти Лукашенка вступити у війну

Володимиру Путіну вигідно, щоб Білорусь відкрила другий фронт у війні проти України. Та все буде залежати від того, чи прогнеться таки Лукашенко. У Путіна є відповідні важелі впливу – білоруська економіка серйозно залежна від російських вливань.

Радник міністра внутрішніх справ наголошує, що Лукашенко не може просто так розпочати війну. Для нього тут є надто багато ризиків.

Адже за соціологією близько 70% місцевих жителів не хочуть, щоб Білорусь йшла війною проти України. Він не може не реагувати на такі погляди населення. Та й ситуація в місцевій армії не надто добра, щоб Лукашенко кидав такі сили на бойові дії.

Зараз Путін використовує Лукашенка як елемент гібридної війни. Саме через це вони копають окопи на свої території та розміщують різноманітні муляжі танків. Це у певний спосіб сковує українські війська.

На сьогодні Лукашенко грає інформаційно. Ми змушені тримати достатньо великі контингенти на білорусько-українському кордоні, – зазначив Вадим Денисенко.

Денисенко оцінив ризик вступу Білорусі у війну: дивіться відео

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що зараз ніяких передумов щодо вторгнення з боку Білорусі немає. У Білорусі тривають військові навчання та заходи з укріплення кордону, які не спрямовані проти України.

"Заспокойтеся, ситуація під повним контролем. У Білорусі дійсно тривають військові збори, навчання та укріплення кордону. Проте вони не направлені на ведення бойових дій проти України",

– наголосив Кирило Буданов.

Спеціалісти ретельно стежать за ситуацією. Якщо білоруси почнуть готувати наступ, то розвідка одразу про це дізнається.