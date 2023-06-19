На Прикарпатті 9-річну дівчинку зґвалтував і задушив власний дядько: що загрожує вбивці
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
В селищі Кути Івано-Франківської області сталась моторошна трагедія. 34-річний чоловік вбив 9-річну дівчинку.
18 червня о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути і повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з'явилася там. Дівчинка зникла, а її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності.
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Вбивця зізнався у скоєному
Після виклику правоохоронці розпочали пошуки дитини. Близько 21:30 вони виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.
Під час розслідування виявилось, що до злочину причетний 34-річний родич дитини. Зловмисник того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки.
На Прикарпатті чоловік вбив 9-річну дитину / Фото поліція Івано-Франківської області
Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею, запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. Правоохоронці затримали вбивцю, який сам зізнався у скоєному.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що фігуранту вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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