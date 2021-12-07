Ізолюватися від світу не вийде, – інтерв'ю з Віктором Ляшком про Омікрон та майбутнє COVID-19

Новий штам коронавірусу Омікрон потенційно може бути найнебезпечнішим серед інших. Однак говорити про ризики нової мутації зарано, натомість захистити поки що може лише вакцинація.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Водночас він прокоментував антивакцинаторські настрої в Україні і пояснив, як убезпечитись від інфікування COVID-19 під час новорічних та різдвяних свят.

Зверніть увагу Омікрон зафіксували ще в одній країні

Про новий штам Омікрон

Питання, яке зараз дуже всіх лякає – новий штам вірусу Омікрон, який підкрався до України одразу з 2 боків. У Румунії та Росії виявили по двоє хворих. І там, і там люди привезли вірус з Африки. Що вам відомо про цей вірус, наскільки він небезпечний, коли ви очікуєте його появи у нас?

Хотів би розпочати з головного – щоб ми не боялись мутацій. Аби мутацій ставало менше, треба зробити маленький крок і допомогти системі охорони здоров'я долати епідемію – прийти й зробити щеплення від коронавірусу.

Є вакцини, як у світі, так і в Україні, які захищають від тяжкого й середньої тяжкості перебігу хвороби. Потенційно можливо, вакцини захищатимуть і від інфікування, тоді ми 100% подолаємо цю хворобу.

Ці штами, які з'являються, а їх уже понад 13 тисяч, періодично "вистрілюють". Тоді виникає штам, який має або більшу агресивність, або більшу ймовірність передачі від людини до людини, або з'являються інші властивості, які впливають як на перебіг епідемії COVID-19, так і на тяжкість перебігу хвороби в конкретної людини.

Інтерв'ю Віктора Ляшка програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Штам Дельта, який циркулює в Україні, у нас є домінуючим. Під час інфікування людини він призводить до того, що кисневої терапії треба у 5 – 7 разів більше, ніж за попереднього штаму, який циркулював навесні 2021 року.

Що буде з Омікроном, поки що говорити зарано. Його виявили в країнах південної Африки. Відразу запідозрили, що він передається від людини до людини швидше, ніж Дельта або попередні.

Тобто людина, яка проконтактувала (з носієм штаму – 24 канал), матиме більшу ймовірність інфікування, ніж з варіантом Дельти. Якщо в кімнаті буде 10 людей і туди зайде інфікована людина, то всі 10 інфікуються.

Не пропустіть Наразі Омікрона в Україні немає, але дані про нього оновлюватимуть щодня, – Шмигаль

Чому до таких висновків прийшли? У ПАР штам Омікрон виявили в студентів, які проживали в гуртожитку, і хто захворів – інфікував майже всіх співмешканців. Плюс, з'являються факти, які поки що не є підтвердженими, що відбувалося інфікування через вентиляційну трубу в багатоповерхових житлових будинках.

Це – свідчення, що може змінитися і шлях передачі, перейти від крапельного до аерозольного. Тоді циркуляція штаму може відбуватися у відкритому просторі.

Багато невідомих є, але сьогодні з впевненістю можна сказати, що вакцинація захищає, рятує і не очікуючи чогось нового, появи нової інформації про Омікрон чи майбутні мутації коронавірусу, потрібно зробити найменше – щеплення.

Я так розумію, якщо Омікрон буде в Україні, він матиме більш масові наслідки для країни, а ті щеплення, які є зараз, захищатимуть проти важкого перебігу захворювання?

Щодо Омікрону немає підтвердженої інформації, тому говорити про нього як про найбільш небезпечний штам коронавірусу – зарано.

Зафіксували випадок і ВООЗ ще 28 листопада опублікувала останнє оновлення, яке стосується Омікрону. Вони вибрали 3 ключові фактори, які продовжують досліджувати в глобальній системі епіднагляду:

наскільки швидко він передається від людини до людини;

яка агресивність, чи призводить це до тяжчих наслідків перебігу хвороби, коли він інфікує;

чи оминає він імунну відповідь, яка сформована наявними вакцинами.

Щодо тестування – це питання зняли у більшості країн, оскільки мутації в Омікроні відбулися в С-білку. В деяких країнах і в Україні відмовилися від тест-систем, які базуються на С-білку. У нас усі тест-системи двогенні та не включають цей білок, тому наші ПЛР-дослідження Омікрон не проскочить.



Віктор Ляшко: "Щодо Омікрону немає підтвердженої інформації" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Його відразу не зможуть ідентифікувати, що це саме Омікрон, але те, що він не проскочить – це 100%. Зараз ми беремо матеріали, біологічні зразки від людей, які хворі подорожували, прилетіли й захворіли, а також у хворих, в яких атиповий, незвичний для лікарів перебіг.

Ми забираємо біологічні матеріали і секвенуємо. За минулий тиждень провели секвенування понад 100 зразків, поки що у всіх виявили штам Дельта. Тому ми говоримо, що в Україні Дельта превалює.

Секвенування – метод визначення первинної структури нерозгалужених біополімерів (ДНК, РНК, білків та вуглеводів). Його результатом є рядок символів, що позначає послідовність, у якій мономери складають молекулу-біополімер. Відповідний опис молекули дає змогу отримати розуміння її структури на атомічному рівні.

Якщо буде Омікрон, а рано чи пізно він з'явиться. На жаль, не вдається захиститися. Як показала практика, всі карантинні обмеження, які проводили в світі, не запобігли поширенню країнами коронавірусу, тому ВООЗ оголосила пандемію.

Ми розуміємо, що ізолюватися від світу не вийде. Ми робимо обмежувальні заходи на випередження, які не дозволять масово потрапити новим штамам на територію України.

Маємо надію, що ми протримаємося певний час, але якщо з'явиться, то не потрібно одразу панікувати, оскільки всі дослідження відбуваються, однак конкретних результатів немає.

Є застереження ВООЗ щодо моніторингу саме цього штаму, щоб жодна система епіднагляду не пропускала випадків та звітувала якомога більше. Це дозволить раніше повідомити та роз'яснити, яких ризиків варто очікувати від цього штаму.

У той самий Єгипет ви б зараз не радили їздити?

Я б взагалі рекомендував утриматися від подорожей в країни, в яких зростає кількість випадків інфікування коронавірусом. Оскільки Україна вже пройшла свою хвилю і ми бачимо дев'ятий тиждень поспіль, що йде спад кількості випадків COVID-19.

Важливо Омікрон: 10 фактів про новий варіант COVID-19, які потрібно знати

Якщо подивитися на нашу неньку-Україну, ми маємо багато місць, де можна гарно відпочити й отримати задоволення від життя.

Про хвилі коронавірусу в Україні

Кожна наступна хвиля епідемії в Україні виявляється більш жорсткою. У 2020 році на піці епідемії було 16 тисяч хворих на добу і майже 200 померлих, а зараз – 27 тисяч хворих і 700 померлих щодоби. За логікою процесу, скільки людей зробили щеплення, перехворіли, чому хвилі посилюються?

Здається, що багато людей зробили щеплення та перехворіли. Якщо ми подивимось на початок останньої хвилі – дехто вважає її третьою, дехто – четвертою, оскільки перша була восени 2020 року та не була "хвилею" з погляду епідеміології.

Завдяки вчасно проведеним карантинним обмеженням Україна навесні 2020 року пройшла (хвилю – 24 канал) без великої реєстрації випадків і не було хвилеподібного зростання.

Однак коли ми повертаємось до останньої хвилі, то бачимо, що коли ми заходили в хвилю, яку спровокував штам Дельта, то кількість вакцинованих була не така велика. Саме за вересень – листопад, 3 місяці, ми наростили кількість вакцинованих принаймні однією дозою, зробили найбільшу кількість щеплень.



Віктор Ляшко: "За листопад 2021 року – рекордна кількість щеплень" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За листопад 2021 року зробили рекордну кількість – 7,1 мільйона щеплень за місяць. До цього робили 3,5 мільйона щеплень за місяць, а до липня – взагалі 2 мільйони за весь період з лютого. Тобто не така велика кількість людей, яка б могла впливати на стримування в епідпроцесі й давати результат.

Плюс, ми дивимося на кількість людей, які перехворіли, й розуміємо, що системами епіднагляду й охорони здоров'я ми виявляємо десь 40% від загальної кількості тих, хто захворів.

Актуально Попри ріст захворюваності: на Житомирщині різко впав темп вакцинації

Інші 60% не виявляють – це нормальна світова практика, оскільки досить велика кількість людей хворіє легко, не звертається до лікаря і це призводить до того, що кількість інфікувань за межами домогосподарств або в самих домогосподарствах може збільшуватися.

Тому тут важко прогнозувати, чому так відбувається, що кожна наступна хвиля агресивніша, від чого це залежить. Однак з епідеміологічного погляду в принципі вже наступні хвилі повинні бути легшими.

Але дивитимемось, чи будуть мутації і як вони впливатимуть на перебіг захворюваності, оскільки ми бачимо, що це відбувається по-різному і в різних країнах.

Нещодавно з'явилися публікації у Японії, де досить швидко почав зростати штам Дельта, але ще швидшим був його спад й не була розтягнута ця хвиля у часі.

Зауважте Наступна пандемія може стати смертоноснішою, – розробниця AstraZeneca

Там вчені працюють над тим, чому так відбулося, чому саме в Японії так швидко закінчилася хвиля Дельти, чому в європейських країнах цей процес триває набагато довше. Є багато невідомих факторів, які треба дослідити.

Про наступну хвилю коронавірусу та новорічні свята

Коли ви очікуєте наступну хвилю? Чи пов'язуєте ви це з новорічними святами, коли люди традиційно святкуватимуть великими компаніями?

Я не пов'язую це з новорічними святами. Я пов'яжу це більше з традиційним зростанням захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, які у нас зазвичай розпочинаються всередині лютого.

У 2020 році на цей ж проміжок часу була нова хвиля COVID-19. Щоправда, ми після новорічних свят тоді робили карантинні обмеження й це дозволило нам відтягнути хвилю й, можливо, вона була не такою агресивною саме за результатами впровадження обмежень.

Однак я все одно закликатиму всіх святкувати і Новий рік, і Різдво безпечно – в ізоляції, з рідними. Бажано, щоб все це відбулось й з повним курсом вакцинації. Тоді це дозволить більш оптимістично дивитися на наступну хвилю, яку прогнозують.

Чи планує влада впроваджувати якісь особливі карантинні заходи в період новорічних свят? Можливо, локдаун?

Ми зараз, як і обіцяли, працюємо в умовах адаптивного карантину. Ті заходи, які у нас були під час попередніх новорічно-різдвяних свят, залишаються такими.

Ми ввели додаткове карантинне обмеження – з 6 грудня норми стали жорсткішими для невакцинованих осіб і на території областей з жовтим рівнем епідемічної небезпеки.



Віктор Ляшко: "Ввели додаткове карантинне обмеження" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тобто від сьогодні (6 грудня – 24 канал) або без вакцинації, або без довідки про одужання, або без свіжого результату ПЛР-тестування чи експрес-тестування не можна відвідувати громадські заклади, кафе, кінотеатри, ресторани в жовтому рівні епіднебезпеки.

Раніше це стосувалося виключно червоного рівня. Тому ми маємо в країні так званий карантин для невакцинованих.

Про антивакцинаторів в Україні

Вам особисто антивакцинатори не погрожували?

Питання не в тому, антивакцинатор ти чи ні. Питання в тому, що ми з впевненістю робимо ці заходи, адже розуміємо, що їх впроваджують не просто так, а для порятунку життя.

Можливо, хтось це не розуміє. Можливо, хтось це трактує як "Чому ви турбуєтеся про моє особисте життя?". Однак ми говоримо про те, що ці заходи, які впроваджують, як карантин навесні 2020 року, так і сьогодні обмеження для невакцинованих, роблять для зменшення загальної кількості людей, які інфікуються й потраплять до лікарень.

Головним наслідком всіх карантинних обмежень повинен стати результат забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я. Попри те, що є COVID-19, систему охорони здоров'я вибудовують для боротьби з багатьма хворобами: інфекційними та неінфекційними.

Зараз коронавірус заполонив 30 – 50% усього ліжкового фонду. Це свідчить про те, що люди з іншими хворобами, патологіями не мають доступу.

Коли хтось проявляє егоїзм й говорить, що не хоче, то цей егоїзм не щодо запроваджених заходів владою, медиками чи епідеміологами, а стосовно людей, які живуть поруч.

Не можна зараз говорити: "Я турбуюся про державу, є волонтером, допомагаю комусь іншому", а в цьому конкретному випадку застосувати егоїзм й не виконувати чи карантинних обмежень, чи не робити щеплення.

Зверніть увагу Антивакцинатори вийшли на марш у Києві з QR-кодами партії Путіна

Цього не повинно бути. Суспільство формується саме на такому ставленні, що хтось чим може допомагає ближньому й своїй родині.

Завдяки цим самим речам ми повинні розуміти, що навіть коли говорити про рутинні, тобто базові дитячі щеплення, то мовилося про те, що колективний імунітет формується, коли вакцинується приблизно 90% населення вікової групи. Бажано, 95%.

Чому залишали цих 5%? Бо завжди будуть люди, яких не можна вакцинувати через стан здоров'я. Однак якщо вони інфікуються, то це вже буде майже несумісний з життям перебіг хвороби. Тому 95% вакцинованих захищали інші 5%. Їх оберігали від зустрічі зі збудниками, бо 95% людей навіть не дозволяли збуднику циркулювати на території країни.

А з урахуванням тих достатньо розповсюджених антивакцинаторських настроїв, які є в країні, скількох людей ви розраховуєте вакцинувати загалом?

Я б не хотів говорити про антивакцинаторські настрої. Я б хотів сказати, що є люди, які мають певний сумнів. Його треба перекласти на відповідальність та бажання вакцинуватися.

Читайте також Біологічна зброя та нежить: як COVID-відділення руйнують міфи "антиваксів"

Повірте, антивакцинаторів не так і багато. Вони можуть створити багато шуму й здається, що їх є велика кількість. Однак антивакцинаторство або люди, які мають скептичне ставлення до вакцини, воно так само як і (ставлення – 24 канал) до науки.

Як тільки з'явилися якісь наукові відкриття і спалювали на вогні, і вішали, і голови відрубували. Так і з вакцинами: як тільки з'явилася вакцина, утворилася група людей, яка не довіряє.

Нещодавно читав історичну літературу про винахід вакцини проти сказу. Там також описували, що люди, які виступали проти того, що не можна вводити препарат, одразу після укусу скаженої собаки бігли в Інститут Пастера, щоб їм ввели ту чарівну сироватку, яка дозволяла врятувати життя. Так і тут відбувається.

Важливо Знайшли ще один фактор, який впливає на ефективність вакцин проти коронавірусу

Повірте, я особисто бачив. Лікарі, які працюють в реанімаційних, відділеннях інтенсивної терапії з цим зіштовхуються щодня. Антивакцинаторський дух зникає, коли людина потрапляє до лікарні й коли її, не дай Боже, підключають до апарату штучної вентиляції легень.

Як швидко можна вакцинуватися після того, як людина перехворіла?

Якщо протягом 28 днів немає гострих симптомів, то спокійно вакцинуйтеся. Це доказана світова практика. Тому треба йти й робити щеплення. Якщо є якісь сумніви, то можна порадитися з лікарем.

Про майбутнє в умовах коронавірусу

Як історія з коронавірусом та щепленнями буде розвиватися? Нам доведеться тепер увесь час, кожних 3 місяці чи пів року вакцинуватися?

Важко спрогнозувати. Однак навіть якщо ми будемо вакцинуватися досить часто проти коронавірусу, то це нічого страшного, оскільки люди, які вакцинуються щороку проти грипу, звикли, що це щеплення стає традиційним і на початку осені спокійно йдуть в аптеку чи заклад охорони здоров'я, аби його зробити.

Я належу до тих людей, які щороку вакцинуються проти грипу, адже розумію, що роблю щеплення через зміну штамів, які циркулюють, та штамового складу вакцин.

Не пропустіть Ситуація з COVID-19 покращилась, але треба готуватись до нової хвилі, – Ляшко

Мені не важко прийти й зробити це, аби захистити себе від тяжкого перебігу інфікування грипом. Так і тут. Є кілька прогнозів, як може себе повести коронавірус.

Зокрема, перейти в сезонне захворювання, навіть можуть бути мутації, й ми будемо щороку так званий бустер на нашу імунну відповідь накладати, щоб вона була увесь час в тонусі й реагувала на зустріч з коронавірусом.

Можливо, у нас з'являться ліки прямої дії проти коронавірусу. Є ефективна вакцина й, можливо, спільні зусилля усього людства дозволять викорінити його.

Про третю дозу вакцинації

Про третю дозу ви поки що не думаєте в Міністерстві охорони здоров'я?

Зараз ми говоримо про так звану додаткову. Ми повинні говорити, що третя доза розділяється сьогодні за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2 поняття: додаткова та бустерна доза.

Додаткова доза для тих, в кого є проблеми з імунітетом (тобто в людей є хвороби, які впливають) або старшого віку.

Ми розглядаємо питання й, думаю, найближчим часом запропонуємо ввести у нашу дорожню карту з охоплення щепленнями проти коронавірусу таке поняття як додаткова доза.



Віктор Ляшко: "Антивакцинаторський дух зникає, коли людина потрапляє до лікарні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики вже це питання розглянула. Нещодавно, а саме десь 3 – 4 грудня, ми отримали лист від ВООЗ з роз'ясненням та пропозиціями подивитись можливість введення додаткової дози.

Щодо бустерної дози, тобто це для всіх людей, які зробили повне щеплення вводиться якийсь певний період. Чи це 6 місяців, чи 9 – вводиться додаткова третя доза, яка або дозволяє повністю ще на рік продовжити імунітет, або є такою проміжною ланкою щодо подальшого – чи буде ревакцинація, чи буде повторна вакцинація кожного року.

Питання навіть на глобальному рівні не розв'язано. Деякі країни запускають бустер, але в більшості запускають додаткову дозу для певних груп ризику розуміючи, що буде далі з бустером.

В усьому світі й в усіх епідеміологів мета введення карантинних обмежень – зменшити кількість людей, які потрапляють до лікарень.

Ми також повинні подивитись, навіщо ми вакцинуємось – вакцинація зменшує шанс перехворіти тяжко і потрапити до лікарні в реанімаційне відділення. Тобто чим більше буде вакцинованих, тим менша кількість буде в лікарнях.

Зауважте Україна готова запровадити бустерну дозу COVID-вакцини за прикладом Європи

Тому наша мета – вакцинувати не стільки захищаючи весь час одну й ту ж саму людину, тобто зробити йому два щеплення, а потім бустер, як наша мета вакцинувати якомога більше людей для того, щоб навіть якщо вони інфікуються, менше потрапляли в лікарню.

Менше потрапляють в лікарні з коронавірусом – є шанс, що ті, хто потерпає від інфаркту, інсульту і травм будуть госпіталізовані і їм надаватиметься якісна й ефективна медична допомога.