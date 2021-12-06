Відповідну заяву прем'єр зробив під час селекторної наради 6 грудня. Про це мовиться на сайті Кабміну.

До теми Штам Омікрон загрожує відновленню економіки у всьому світі, – МВФ

Шмигаль доручив Ляшку щодня оновлювати дані про Омікрон

Як зазначили у МОЗ, сьогодні (мовиться про 6 грудня – 24 канал) штам Омікрон в Україні не виявлений. Зі свого боку прем'єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров'я щодня оновлювати інформацію про новий штам,

– мовиться у повідомленні.

За останніми даними, наразі щеплення від COVID-19 отримали:

у 16 регіонах країни 40% дорослого населення – щонайменше одне щеплення проти;

у 6 регіонах – 40% населення має повний курс щеплення.

"Наш план – це 70% дорослого населення. Нам необхідно прискорити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців", – заявив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що "вакцинація – єдиний спосіб подолати пандемію".

Зверніть увагу! Новий штам коронавірусу вже виявили у Росії, Великій Британії, США, ПАР, Нідерландах, Португалії, Чехії тощо.

Останні новини про новий штам Омікрон

Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Вчені встановили, що він має понад 50 мутацій.

У Всесвітній організації охорони здоров'я штам виявили таким, що викликає занепокоєння. Адже його майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Тому ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон.

Окрім того, хворіти можуть навіть ті люди, які вже перенесли COVID-19.

Міфи про вакцинацію – дивіться відео