Соответствующее заявление премьер сделал во время селекторного совещания 6 декабря. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Шмыгаль поручил Ляшко ежедневно обновлять данные об Омикроне

Как отметили в Минздраве, сегодня (говорится о 6 декабря – 24 канал) штамм Омикрон в Украине не обнаружен. Со своей стороны премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме,

– говорится в сообщении.

По последним данным, сейчас прививки от COVID-19 получили:

в 16 регионах страны 40% взрослого населения – по меньшей мере одна прививка против;

в 6 регионах – 40% населения имеет полный курс прививки.

"Наш план – это 70% взрослого населения. Нам необходимо ускорить процесс вакцинации и делать все возможное, чтобы уберечь украинцев", – заявил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что "вакцинация – единственный способ преодолеть пандемию".

Обратите внимание! Новый штамм коронавируса уже обнаружили в России, Великобритании, США, ЮАР, Нидерландах, Португалии, Чехии и так далее.

Последние новости о новом штамме Омикрон

Штамм Омикрон обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста. Ученые установили, что он имеет более 50 мутаций.

Во Всемирной организации здравоохранения штамм определили вызывающим беспокойство. Ведь его почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста. Поэтому ВОЗ направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон.

Кроме того, болеть могут даже те люди, которые уже перенесли COVID-19.

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