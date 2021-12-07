Изолироваться от мира не получится, – интервью с Виктором Ляшко об Омикроне и будущем COVID-19

Новый штамм коронавируса Омикрон может быть наиболее опасным среди других. Однако говорить о рисках новой мутации рано, но защитить пока может только вакцинация.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В то же время, он прокомментировал антивакцинаторские настроения в Украине и объяснил, как обезопаситься от инфицирования COVID-19 во время новогодних и рождественских праздников.

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О новом штамме Омикрон

Вопрос, который сейчас очень всех пугает – новый штамм вируса Омикрон, который подкрался к Украине сразу с двух сторон. В Румынии и России было обнаружено по два больных. И там и там люди привезли вирус из Африки. Что вам известно об этом вирусе, насколько он опасен, когда вы ожидаете его появление у нас?

Хотел бы начать с главного, чтобы мы не боялись мутаций. Чтобы мутаций становилось меньше, нужно сделать маленький шаг и помочь системе здравоохранения преодолевать эпидемию – пойти и привиться от коронавируса.

Есть вакцины как в мире, так и в Украине, которые защищают от тяжелой и средней тяжести течения болезни. Потенциально возможно, вакцины будут защищать от инфицирования, тогда мы 100% преодолеем эту болезнь.

Эти штаммы, которые появляются, а их уже более 13 тысяч, периодически выстреливают. Тогда возникает штамм, имеющий либо большую агрессивность, либо большую вероятность передачи от человека к человеку, либо появляются другие свойства, которые влияют как на эпидемию COVID-19, так и на тяжесть течения болезни у конкретного человека.

Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Штамм Дельта, который циркулирует в Украине, у нас доминирующий. При инфицировании человека он приводит к тому, что кислородной терапии нужно в 5 – 7 раз больше, чем при предыдущем штамме, который циркулировал весной 2021 года.

Что будет с Омикроном, пока говорить рано. Его нашли в странах южной Африки. Сразу заподозрили, что он передается от человека к человеку быстрее, чем Дельта или предыдущие.

То есть человек, который контактировал (с носителем штамма – 24 канал), будет иметь большую вероятность инфицирования, чем с вариантом Дельта. Если в комнате будет 10 человек и туда зайдет инфицированный человек, все 10 инфицируются.

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Почему к таким выводам пришли? В ЮАР штамм Омикрон обнаружили у студентов, которые проживали в общежитии, и заболевший – инфицировал почти всех сожителей. Плюс, появляются факты, пока не подтвержденные, что инфицирование происходило через вентиляционную трубу в многоэтажных жилых домах.

Это свидетельство того, что может измениться и путь передачи – перейти от капельного к аэрозольному. Тогда циркуляция штамма может происходить в открытом пространстве.

Много неизвестного, но сегодня с уверенностью можно сказать, что вакцинация защищает, спасает и не ожидая чего-то нового, появления новой информации об Омикроне или будущих мутациях коронавируса, нужно сделать самое маленькое – прививки.

Я так понимаю, если Омикрон будет в Украине, у него будут более массовые последствия для страны, а те прививки, которые есть сейчас, будут защищать против тяжелого течения заболевания?

Относительно Омикрона нет подтвержденной информации, поэтому говорить о нем как о наиболее опасном штамме коронавируса – рано.

Зафиксировали случай и ВОЗ еще 28 ноября опубликовала последнее обновление, которое касается Омикрона. Они выбрали 3 ключевых фактора, которые продолжают исследовать в глобальной системе эпиднадзора:

как быстро он передается от человека к человеку;

какая агрессивность, приводит ли это к более тяжелым последствиям течения болезни, когда он инфицирует;

обходит ли он иммунный ответ, который сформирован имеющимися вакцинами.

Относительно тестирования этот вопрос сняли в большинстве стран, поскольку мутации в Омикроне произошли в С-белке. В некоторых странах и в Украине отказались от тест-систем, которые базируются на С-белке. У нас все тест-системы двугенные и не включают этот белок, поэтому наши ПЦР-исследования Омикрон не проскочит.



Виктор Ляшко: "Об Омикроне нет подтвержденной информации" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Его сразу не смогут идентифицировать, что это Омикрон, но то, что он не проскочит – это 100%. Сейчас мы берем материалы, биологические образцы от людей, которые больными путешествовали, прилетели и заболели, а также у больных, у которых атипичное, необычное для врачей течение.

Мы собираем биологические материалы и секвенируем. За минувшую неделю провели секвенирование более 100 образцов, пока у всех обнаружили штамм Дельта. Поэтому мы говорим, что в Украине Дельта превалирует.

– метод определения первичной структуры неразветвленных биополимеров (ДНК, РНК, белков и углеводов). Его результатом является строка символов, обозначающая последовательность, в которой мономеры составляют молекулу-биополимер. Соответствующее описание молекулы позволяет получить понимание ее структуры на атомическом уровне.

Если будет Омикрон, а рано или поздно он появится. К сожалению, не удается защититься. Как показала практика, все проводившиеся в мире карантинные ограничения не предотвратили распространение в странах коронавируса, поэтому ВОЗ объявила пандемию.

Мы понимаем, что изолироваться от мира не получится. Мы предпринимаем ограничительные меры на опережение, которые не позволят массово попасть новым штаммам на территорию Украины.

Надеемся, что мы продержимся определенное время, но если появится, то не нужно сразу паниковать, поскольку все исследования происходят, однако конкретных результатов нет.

Есть оговорки ВОЗ относительно мониторинга именно этого штамма, чтобы ни одна система эпиднадзора не пропускала случаев и отчитывалась как можно больше. Это позволит раньше сообщить и разъяснить, какие риски следует ожидать от этого штамма.

В тот же Египет вы бы сейчас не рекомендовали ездить?

Я бы вообще рекомендовал воздержаться от путешествий в страны, где растет количество случаев инфицирования коронавирусом. Поскольку Украина уже прошла свою волну и мы видим девятую неделю подряд, что идет спад количества случаев COVID-19.

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Если посмотреть на нашу Украину, у нас есть много мест, где можно хорошо отдохнуть и получить удовольствие от жизни.

О волнах коронавируса в Украине

Каждая последующая волна эпидемии в Украине оказывается жестче. В 2020 году на пике эпидемии было 16 тысяч больных за сутки и почти 200 умерших, а сейчас – 27 тысяч больных и 700 умерших за сутки. По логике процесса, сколько людей сделали прививку, переболели, почему волны усиливаются?

Кажется, что многие сделали прививку и переболели. Если мы посмотрим на начало последней волны – некоторые считают ее третьей, некоторые – четвертой, поскольку первая была осенью 2020 года и не была "волной" с точки зрения эпидемиологии.

Благодаря своевременно проведенным карантинным ограничениям Украина весной 2020 года прошла (волну – 24 канал) без большой регистрации случаев и не было волнообразного роста.

Однако когда мы возвращаемся к последней волне, то видим, что когда мы заходили в волну, которую спровоцировал штамм Дельта, то количество вакцинированных было не столь велико. Именно за сентябрь – ноябрь, 3 месяца, мы нарастили количество вакцинированных по крайней мере одной дозой, сделали наибольшее количество прививок.



Виктор Ляшко: "За ноябрь 2021 года – рекордное количество прививок" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

За ноябрь 2021 года сделали рекордное количество – 7,1 миллиона прививок за месяц. До этого делали 3,5 миллиона прививок за месяц, а до июля – вообще 2 миллиона за весь период с февраля. То есть не такое большое количество людей, которое могло бы влиять на сдерживание в эпидпроцессе и давать результат.

Плюс, мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что системами эпиднадзора и здравоохранения мы обнаруживаем где-то 40% от общего количества заболевших.

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Остальные 60% не выявляют – это нормальная мировая практика, поскольку достаточно большое количество людей болеет легко, не обращается к врачу и это приводит к тому, что количество инфицирований за пределами домохозяйств или в самих домохозяйствах может увеличиваться.

Поэтому здесь трудно прогнозировать, почему так происходит, что каждая последующая волна более агрессивная, от чего это зависит. Однако с эпидемиологической точки зрения в принципе уже следующие волны должны быть более легкими.

Но будем смотреть, будут ли мутации и как они будут влиять на течение заболеваемости, поскольку мы видим, что это происходит по-разному и в разных странах.

Недавно появились публикации в Японии, где довольно быстро начал расти штамм Дельта, но еще быстрее был его спад и не была растянута эта волна во времени.

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Там ученые работают над тем, почему так произошло, почему именно в Японии так быстро кончилась волна Дельты, почему в европейских странах этот процесс длится гораздо дольше. Есть много неизвестных факторов, которые следует исследовать.

О следующей волне коронавируса и новогодних праздниках

Когда вы ожидаете следующую волну? Связываете ли вы это с новогодними праздниками, когда люди будут традиционно праздновать крупными компаниями?

Я не связываю это с новогодними праздниками. Я связываю это больше с традиционным ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, которые у нас обычно начинаются в середине февраля.

В 2020 году в этот промежуток времени была новая волна COVID-19. Правда, после новогодних праздников тогда делали карантинные ограничения и это позволило нам оттянуть волну и, возможно, она была не такой агрессивной именно из-за результатов внедрения ограничений.

Однако я все равно буду призывать всех праздновать и Новый год, и Рождество безопасно – в изоляции, с родными. Желательно, чтобы все это произошло с полным курсом вакцинации. Тогда это позволит более оптимистично смотреть на прогнозируемую волну.

Планируют ли власти внедрять какие-то особые карантинные мероприятия в период новогодних праздников? Может быть, локдаун?

Мы сейчас, как и обещали, работаем в условиях адаптивного карантина. Те мероприятия, которые у нас были во время предыдущих новогодних праздников, остаются такими.

Мы ввели дополнительное карантинное ограничение – с 6 декабря нормы ужесточились для невакцинированных лиц и на территории областей с желтым уровнем эпидемической опасности.



Виктор Ляшко: "Ввели дополнительное карантинное ограничение" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

То есть с сегодняшнего дня (6 декабря – 24 канал) либо без вакцинации, либо без справки о выздоровлении, либо без свежего результата ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования нельзя посещать общественные заведения, кафе, кинотеатры, рестораны в желтом уровне эпиднебезопасности.

Раньше это касалось исключительно красного уровня. Поэтому у нас в стране так называемый карантин для невакцинированных.

Об антивакцинаторах в Украине

Вам лично антивакцинаторы не угрожали?

Вопрос не в том, антивакцинатор ты или нет. Вопрос в том, что мы с уверенностью предпринимаем эти меры, ведь понимаем, что они внедряются не просто так, а для спасения жизни.

Может, кто-то это не понимает. Возможно, кто-то это трактует как "Почему вы беспокоитесь о моей личной жизни?" Однако мы говорим о том, что эти меры, которые предпринимают, как карантин весной 2020 года, так и сегодня ограничения для невакцинированных, предпринимают для уменьшения общего количества людей, которые инфицируются и попадут в больницы.

Главным следствием всех карантинных ограничений должен стать результат обеспечения стабильной работы системы здравоохранения. Несмотря на то, что существует COVID-19, систему здравоохранения выстраивают для борьбы со многими болезнями: инфекционными и неинфекционными.

Сейчас коронавирус заполнил 30-50% всего коечного фонда. Это свидетельствует о том, что у людей с другими болезнями, патологиями нет доступа.

Когда кто-то проявляет эгоизм и говорит, что не хочет, то этот эгоизм не в отношении введенных мер властью, медиками или эпидемиологами, а в отношении людей, которые живут рядом.

Нельзя сейчас говорить: "Я беспокоюсь о государстве, являюсь волонтером, помогаю кому-то другому", а в этом конкретном случае применить эгоизм и не выполнять карантинные ограничения или не делать прививки.

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Этого не должно быть. Общество формируется именно на таком отношении, что кто-то может помогать ближнему и своей семье.

Благодаря этим же вещам мы должны понимать, что даже когда речь идет о рутинных, то есть базовых детских прививках, то говорится о том, что коллективный иммунитет формируется, когда вакцинируется примерно 90% населения возрастной группы. Желательно, 95%.

Почему оставляли этих 5%? Потому что всегда будут люди, которых нельзя вакцинировать из-за состояния здоровья. Однако если они инфицируются, то это будет почти несовместимое с жизнью течение болезни. Поэтому 95% вакцинированных защищали остальных 5%. Их оберегали от встречи с возбудителями, потому что 95% людей даже не разрешали возбудителю циркулировать на территории страны.

А с учетом тех достаточно распространенных антивакцинаторских настроений, которые есть в стране, скольких людей вы рассчитываете вакцинировать в целом?

Я бы не хотел говорить об антивакцинаторских настроениях. Я бы хотел сказать, что есть люди, которые сомневаются. Это нужно переложить на ответственность и желание вакцинироваться.

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Поверьте, антивакцинаторов не так уж и много. Они могут создать много шума и кажется, что их большое количество. Однако антивакцинаторство или люди, которые имеют скептическое отношение к вакцине, такое же как (отношение – 24 канал) к науке.

Как только появлялись какие-нибудь научные открытия, то и сжигали на огне, и вешали, и головы отрубали. Так и с вакцинами: как только появилась вакцина, образовалась группа людей, которая не доверяет.

Недавно читал историческую литературу об изобретении вакцины против бешенства. Там также описывали, что люди, выступавшие против того, что нельзя вводить препарат, сразу после укуса бешеной собаки бежали в Институт Пастера, чтобы им ввели волшебную сыворотку, которая позволяла спасти жизнь. Так и здесь происходит.

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Поверьте, я лично видел. Врачи, которые работают в реанимационных, отделениях интенсивной терапии с этим сталкиваются каждый день. Антивакцинаторский дух исчезает, когда человек попадает в больницу и когда его, не дай Бог, подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как быстро можно вакцинироваться после того, как человек переболел?

Если в течение 28 дней нет острых симптомов, спокойно вакцинируйтесь. Это подтвержденная мировая практика. Поэтому нужно идти и делать прививки. Если есть сомнения, то можно посоветоваться с врачом.

О будущем в условиях коронавируса

Как история с коронавирусом и прививками будет развиваться? Нам придется теперь все время, каждые 3 месяца или полгода вакцинироваться?

Трудно спрогнозировать. Однако даже если мы будем вакцинироваться довольно часто против коронавируса, то это ничего страшного, поскольку люди, которые ежегодно вакцинируются против гриппа, привыкли, что эта прививка становится традиционной и в начале осени спокойно идут в аптеку или заведение здравоохранения, чтобы ее сделать.

Я отношусь к тем людям, которые ежегодно вакцинируются против гриппа, ведь понимаю, что делаю прививки из-за смены циркулирующих штаммов и штаммового состава вакцин.

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Мне нетрудно прийти и сделать это, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения инфицирования гриппом. Так и здесь. Есть несколько прогнозов, как может себя вести коронавирус.

В частности, перейти в сезонное заболевание, даже могут быть мутации, и мы будем каждый год так называемый бустер на наш иммунный ответ накладывать, чтобы он был все время в тонусе и реагировал на встречу с коронавирусом.

Возможно, у нас появится лекарства прямого действия против коронавируса. Есть эффективная вакцина и, возможно, совместные усилия человечества позволят искоренить его.

О третьей дозе вакцинации

О третьей дозе вы пока не думаете в Министерстве здравоохранения?

Сейчас мы говорим о так называемой дополнительной. Мы должны говорить, что третья доза разделяется сегодня по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на два понятия: дополнительная и бустерная доза.

Дополнительная доза для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом (то есть болезни, которые влияют) или старшего возраста.

Мы рассматриваем вопросы и, думаю, в ближайшее время предложим ввести в нашу дорожную карту с охватом прививок против коронавируса такое понятие как дополнительная доза.



Виктор Ляшко: "Антивакцинаторский дух исчезает, когда человек попадает в больницу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже этот вопрос рассмотрела. Недавно, а именно где-то 3 – 4 декабря мы получили письмо от ВОЗ с разъяснением и предложениями посмотреть возможность введения дополнительной дозы.

Относительно бустерной дозы, то есть это для всех людей, которые сделали полную прививку, вводится какой-то определенный период. Или это 6 месяцев, или 9 – вводится дополнительная третья доза, которая или позволяет полностью еще на год продлить иммунитет, или является таким промежуточным звеном относительно дальнейшего – будет ревакцинация или будет повторная вакцинация каждый год.

Вопрос даже на глобальном уровне не решен. Некоторые страны запускают бустер, но в большинстве запускают дополнительную дозу для определенных групп риска, понимая, что будет дальше с бустером.

Во всем мире и у всех эпидемиологов цель введения карантинных ограничений – уменьшить количество людей, которые попадают в больницы.

Мы также должны посмотреть, зачем мы вакцинируемся – вакцинация уменьшает шанс переболеть тяжело и попасть в больницу в реанимационное отделение. То есть чем больше будет вакцинировано, тем меньшее количество будет в больницах.

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Поэтому наша цель – вакцинировать не столько защищая все время одного и того же человека, то есть сделать ему две прививки, а затем бустер, как наша цель вакцинировать как можно больше людей для того, чтобы даже если они инфицируются, то меньше попадали в больницу.

Меньше попадают в больницы с коронавирусом – есть шанс, что страдающие инфарктом, инсультом и травмами будут госпитализированы и им будет предоставляться качественная и эффективная медицинская помощь.

Однак антивакцинаторство або люди, які мають скептичне ставлення до вакцини, воно так само як і (ставлення – 24 канал) до науки