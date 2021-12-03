Это объясняет, что соседи или родственники украинцев убеждены в том, что коронавирус – искусственное биологическое оружие, чтобы уничтожить человечество. Более того, бывают разговоры о том, что COVID-19 не страшен молодым и здоровым людям, а это просто насморк.

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В особо сложных случаях люди одновременно доверяют 2 теориям и не испытывают никаких проблем. Верят, что вакцины – это эксперимент над человечеством для изменения ДНК. Пандемия же – это сговор правительств, которым руководят фармкомпании под управлением масонов.

"Антиваксы" распространяют мифы разными способами

"Вот доступные устройства. Видите, номера двузначные. Это вакцинированные люди. Только привитый человек появляется в поле действия телефона. У него есть этот номер", – говорят антивакцинаторы.

Мол, вакцинированного видно как блютуз-устройство. Именно привитого, а не его телефон, планшет или наушники. Об этом написаны цели "статьи" в сети. Они распространяют, кроме статей, еще и в:

сообщениях;

постах;

группах;

видео.

Когда мне кажется, что хуже уже не будет, что люди уже не придумают ничего более абсурдного, но нет. Буквально в следующем месяце появляется что-то еще хуже. Свитлана Слипченко Вице-руководитель VoxCheck по вопросам проверки фактов

Самолеты распыляющие вирус

Версии о том, откуда взялся вирус, начались с фейков о распылении самолетами химвеществ, которые вызывают COVID-19. На 2-й год пандемии информацию об этом опубликовал депутат Одесского облсовета. Он просит посылать ему фото и видео самолетов. Будет разбираться, что происходит. Хотя и есть более серьезные заявления – на самом высоком уровне.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что город, с которого он все началось – это Ухань. Там находится одна из закрытых лабораторий F4.

Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка. Там есть мощная лаборатория, запущенная в 2015 году. Мы считаем, что именно откуда произошла та утечка,

– заверил Данилов.

Секретарь СНБО сказал это еще в марте 2020 года. Сказал публично и однозначно, что Совет нацбезопасности провел расследование и имеет доказательства. Доказательства, которые могли бы отрицать версию о природном происхождении вируса, к которой склонялось научное медицинское сообщество. Однако доказательства от высокопоставленного чиновника не прозвучали.

Откуда появился COVID-19

Прошло 1,5 года, а учёные и правительства до сих пор не нашли однозначного ответа на вопрос, откуда распространился COVID-19.

Свое расследование провела американская разведка. Именно провела расследование, а не просто высказала мнение. Однако и она не узнала, кто "подарил" миру вирус.

Пока что честный ответ на вопрос о происхождения коронавируса все еще состоит из 2 основных версий, хотя ни одна из них не доказана окончательно:

передача от животного к человеку;

случайный инцидент в лаборатории

Заметьте! В отчете спецслужб США написали, что правдоподобно выглядят две гипотезы. Также о 3 версии – специальной разработке вируса как оружия сказали однозначно. Там считают, что вирус не был создан как биологическое оружие.

Разбирающиеся люди говорят осторожно "или самозарождение" или "случайно потеряли". Однако есть и такие, кто не разбирался, однако безапелляционно убеждены, что это специально созданное оружие.

Миф о преувеличенной опасности

Конечно, происхождение вируса – не единственный повод для мифов о COVID-19. Еще один обобщенный – это, что опасность короны преувеличена.

Мол, смертность не увеличилась. Не сильно коронавирус отличается от гриппа. Медиа рассказывают об забитых больницах, а больницы-то пустые. Якобы у молодых людей есть иммунитет и иконки на торпеде, поэтому COVID-19 не испугает.

В фейсбуке есть посты, в которых собраны чуть ли не все фейки о преувеличенной угрозе коронавируса. Подобного много в комментариях, сообщениях, блогах и головах людей.



Существует ложь о якобы пустых больницах и иммунитете у молодежи / Фото 24 каналу

На это можно ответить официально, а не мифической статистикой. Уже зарегистрировано более 5 миллионов смертей больных COVID. Избыточную смертность фиксируют по всему миру уже 2 года. Это означает, что реальных жертв пандемии может быть еще больше, чем в официальной коронастатистике.

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"На аппаратах пациенты. Они сами не дышат. За человека дышит аппарат. Он в коме", – говорят в COVID-отделениях. Заведующий инфекционным отделением в Ирпене Дмитрий Кабановский заверил, что у них 122 мест для больных коронавирусом, но они все заняты.

У нас сейчас есть одна свободная кровать. Это женщина, которая скончалась и не пережила COVID-19. Я думаю, что кровать займут в течение 30-40 минут. Дмитрий Кабановский Заведующий инфекционным отделением Ирпенской горбольницы

Врач, работающая в двух больницах Буковины, Ольга Кобевко говорит, что в течение сентября – октября и начале ноября медучреждение было переполнено. Стационары переполнены, а реанимации постоянно заполнены.

На сегодняшний день меньше пациентов поступает в стационары, но реанимации полностью заполнены. Очень много тяжелых пациентов остается, к сожалению, в стационаре,

– подчеркнула врач-инфекционистка.

Заведующий инфекционным отделением в Ирпене уверен, что поступающие больные значительно моложе и увеличилось количество тяжело больных. Во время предыдущих волн пандемии не было такого количества молодых пациентов.

Во время первой волны, когда к нам поступал кто-то 60-летний, мы очень удивлялись, как это, в 60 лет человек так тяжело болеет. Сейчас у нас тяжелые больные, которым по 20 – 30 лет. Это зависит от штамма коронавируса. Штаммы и клиническая действительность изменяются. Сама болезнь становится более тяжелой. Дмитрий Кабановский Заведующий инфекционным отделением Ирпенской горбольницы

Врач-инфекционист Ольга Кобевко подчеркнула, что по опыту заметно, что, например, 40-летние спортсмены, которые не курят и не употребляют алкоголь, умирают. Бывает, что человек умирает через 2 дня.

Пожарный 38 лет совершенно не имел никаких сопутствующих болезней, занимался спортом, был здоров, потому что работал пожарным. Постоянно проходил медосмотр. Он тоже умер. Очень сложно течение заболевания. Ольга Кобевко Врач-инфекционист

О других мифах относительно коронавируса и вакцинации – смотрите в видео.