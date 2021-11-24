Участница митинга поделилась и другими фейковыми данными о вакцинации от COVID-19. Причем она была без маски.

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Антивакцинаторша "сыпала" фейками о вакцинации на марше в Киеве

Женщина анонсировала, что якобы должна рассказать "сенсационную информацию".

7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу "Гадзила": "гад" это гады, "ил" это по-английски болезнь. И вот эта Гадзила предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами или 5G можно было уничтожить глобалистам человека, который им не нравится,

– заявила "активистка".

Она также объяснила изданию "Апостроф", что якобы:

"по документам тех, кто принимает вакцину, они ( компании-производители вакцины – 24 канал) называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами";

эти люди принадлежат той компании, чья эта вакцина;

они лишаются всех прав государства и являются генномодифицированными людьми".

Антиваксерша заявила, что якобы людей смогут уничтожать с помощью вакцины: смотрите видео



"В Казани уже начался эксперимент над человечеством. Заехало 13 – 15 ноября около 50 машин радиолокационных. Они оцифровали 50 тысяч вакцинированных. Одним повышали температуру, вторым – давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу".

Она также заявила, что вакцину ставят с определенной целью. Отдельно:

первую дозу – "для снижения иммунитета";

вторую – "чтобы внедрить технологию такую, как криптовалютная технология, люциферазу, чтобы светиться светом".

Анцивакцинаторша поделилась фейками о вакцине и коронавирусе: смотрите видео

Кстати, все вышеприведенные данные являются фейковой и неподтвержденной наукой информацией.

Справка. Годзилла – это фантастический персонаж, вымышленное чудовище из серии японских фильмов, который появился впервые еще в 1954 году. Обычно – это гигантский динозавр-мутант.

Марш антивакцинаторов в центре Киева: коротко