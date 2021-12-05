Факт 1. Поява
Перше повідомлення про виявлення нового варіанту коронавірусу B.1.1.529, надійшло від влади Південно-Африканської республіки 24 листопада.
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Факт 2. Небезпека
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що в B.1.1.529 (більш відомий як "Омікрон") – вища ймовірність повторного зараження людини.
Факт 3. Назва
Назва нового варіанту COVID-19 – "Омікрон". Це 15-та літера грецького алфавіту. Попередні 12 уже зайняті іншими варіантами коронавірусу. 13 та 14 букви алфавіту у ВООЗ (Nu та Xi) пропустили, щоб уникнути незручностей.
Факт 4. Мутації
Варіант "Омікрон" має понад 30 мутацій, в ньому поєднуються риси кількох попередніх варіантів.
Факт 5. Де виявили
Станом на 30 листопада цей варіант виявили у Ботсвані, Гонконгу, Австралії, Бельгії, Великій Британії, Канаді, Данії, Німеччині, Австрії, Італії, Чехії, Нідерландах, Франції, Швеції, Португалії, Ізраїлі, Японії.
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Факт 6. Коефіцієнт відтворення
Дослідження показують, що він має коефіцієнт відтворення 2 – тобто кожна інфікована людина може передати його двом іншим людям.
Факт 7. Ситуація в Європі
Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтвердили 42 випадки зараження варіантом коронавірусу "Омікрон".
Факт 8. Закриття кордонів
Близько 70 країн світу запровадили обмеження на поїздки у відповідь на поширення "Омікрону".
Факт 9. Чи є в Україні
В Україні його поки що не зафіксували.
Факт 10. Вакцина
Pfizer і BioNTech повідомили, що протягом ста днів розроблять нову вакцину від коронавірусу, якщо та, що є, виявиться недостатньо ефективною проти "Омікрону".