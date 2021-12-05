Факт 1. Поява

Перше повідомлення про виявлення нового варіанту коронавірусу B.1.1.529, надійшло від влади Південно-Африканської республіки 24 листопада.

До теми Багато мутацій, але мало даних: що відомо про "Омікрон"

Факт 2. Небезпека

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що в B.1.1.529 (більш відомий як "Омікрон") – вища ймовірність повторного зараження людини.

Факт 3. Назва

Назва нового варіанту COVID-19 – "Омікрон". Це 15-та літера грецького алфавіту. Попередні 12 уже зайняті іншими варіантами коронавірусу. 13 та 14 букви алфавіту у ВООЗ (Nu та Xi) пропустили, щоб уникнути незручностей.

Факт 4. Мутації

Варіант "Омікрон" має понад 30 мутацій, в ньому поєднуються риси кількох попередніх варіантів.

Факт 5. Де виявили

Станом на 30 листопада цей варіант виявили у Ботсвані, Гонконгу, Австралії, Бельгії, Великій Британії, Канаді, Данії, Німеччині, Австрії, Італії, Чехії, Нідерландах, Франції, Швеції, Португалії, Ізраїлі, Японії.

Важливо Як міг з'явитися "Омікрон": експерти назвали версії

Факт 6. Коефіцієнт відтворення

Дослідження показують, що він має коефіцієнт відтворення 2 – тобто кожна інфікована людина може передати його двом іншим людям.

Факт 7. Ситуація в Європі

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтвердили 42 випадки зараження варіантом коронавірусу "Омікрон".

Факт 8. Закриття кордонів

Близько 70 країн світу запровадили обмеження на поїздки у відповідь на поширення "Омікрону".

Факт 9. Чи є в Україні

В Україні його поки що не зафіксували.

Факт 10. Вакцина

Pfizer і BioNTech повідомили, що протягом ста днів розроблять нову вакцину від коронавірусу, якщо та, що є, виявиться недостатньо ефективною проти "Омікрону".