Про це повідомила на брифінгу перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко. Вона зазначила, що зараз надзвичайно мала явка людей на щеплення.

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За інформацією заступниці, на Житомирщині серед госпіталізованих зараз тільки 13,7% отримали щеплення. Водночас рівень захворюваності упродовж останніх 2 тижнів зріс – із 2 605 до 2 707 випадків.

За минулий тиждень провели близько 35 тисяч щеплень – це критично низький показник. Люди не хочуть щепитися, хоча карантинні вимоги посилюватимуться, незалежно від зони, у якій перебувають,

– зазначила Остапченко.

Загалом в області – 135 928 підтверджених захворювань на COVID-19, 121 924 людини вже одужали. Однак – 3 060 хворих померло.

Довідка. На Житомирщині зробили 786 837 щеплень від COVID-19. З них – 422 267 осіб отримали першу дозу вакцини, 364 570 – повністю вакциновані.

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За минулий тиждень, із 29 листопада до 5 грудня, в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 6 грудня заявив, що в Україні епідемічна ситуація покращується.

Водночас вже незабаром 9 областей України можуть вийти з червоного рівня епідемічної небезпеки. Там покращується ситуація, тому їх переведуть у жовту зону карантину.

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