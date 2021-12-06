Про це повідомила на брифінгу перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко. Вона зазначила, що зараз надзвичайно мала явка людей на щеплення.
До теми Омікрон не за горами: чому в Україні досі немає третьої дози вакцини
За інформацією заступниці, на Житомирщині серед госпіталізованих зараз тільки 13,7% отримали щеплення. Водночас рівень захворюваності упродовж останніх 2 тижнів зріс – із 2 605 до 2 707 випадків.
За минулий тиждень провели близько 35 тисяч щеплень – це критично низький показник. Люди не хочуть щепитися, хоча карантинні вимоги посилюватимуться, незалежно від зони, у якій перебувають,
– зазначила Остапченко.
Загалом в області – 135 928 підтверджених захворювань на COVID-19, 121 924 людини вже одужали. Однак – 3 060 хворих померло.
COVID-19 в Україні: останні новини
- За минулий тиждень, із 29 листопада до 5 грудня, в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 6 грудня заявив, що в Україні епідемічна ситуація покращується.
- Водночас вже незабаром 9 областей України можуть вийти з червоного рівня епідемічної небезпеки. Там покращується ситуація, тому їх переведуть у жовту зону карантину.
Цікаво – лікар спростував міфи про вакцинацію: відео