Про це повідомила на брифінгу перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко. Вона зазначила, що зараз надзвичайно мала явка людей на щеплення.

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За інформацією заступниці, на Житомирщині серед госпіталізованих зараз тільки 13,7% отримали щеплення. Водночас рівень захворюваності упродовж останніх 2 тижнів зріс – із 2 605 до 2 707 випадків.

За минулий тиждень провели близько 35 тисяч щеплень – це критично низький показник. Люди не хочуть щепитися, хоча карантинні вимоги посилюватимуться, незалежно від зони, у якій перебувають,
– зазначила Остапченко.

Загалом в області – 135 928 підтверджених захворювань на COVID-19, 121 924 людини вже одужали. Однак – 3 060 хворих померло.

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