Уряд також нагадує, що з 6 грудня починають діяти посилені правила карантину у жовтих зонах. Зокрема, у 100% колективів та відвідувачів будуть вимагати вакцинації хоча б однією дозою.

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Відвідувати масові заходи, працювати кінотеатрам, театрам, закладам громадського харчування та спортзалам можна буде лише за наявності у 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення,

– повідомляє Кабмін.

Міністерство внутрішніх справ України наголошує, що представники закладів на вході мають перевіряти QR-коди, скануючи їх у додатку Дія. Дотримання правил перевірятиме поліція.

Ситуація з пандемією в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв про покращення епідемічної ситуації в Україні. Він також попередив про ймовірність нової хвилі епідемії COVID-19. За тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19. МОЗ також розширило жовту зону адаптивного карантину, до неї увійшла Закарпатська область. Помаранчеву зону скоротили до одного регіону.

Нові обмеження

Згідно із посиленими карантинними правилами жовтої зони, люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки матимуть певні обмеження.

Вони не зможуть взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів. Також їм не можна відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни; для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Водночас без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

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