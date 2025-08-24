Чи буде сніг в Україні 25 серпня: відповідь синоптиків
- 24 серпня в Україні, поблизу гори Говерла, випав перший сніг, що є рідкісним явищем для кінця літа.
- 25 серпня в Карпатах очікується прохолодна погода з нічною температурою від 1 до 9 градусів тепла, на високогір'ї – холодніше.
У неділю, 24 серпня, в Україні випав перший сніг. Доволі рідкісне явище наприкінці літа зафільмували поблизу гори Говерла.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології розповіли, чи буде йти сніг і 25 серпня.
Яким є прогноз синоптиків щодо опадів у Карпатах?
За словами синоптиків Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології над регіоном пройшов холодний фронт (а саме циклон над Східноєвропейською рівниною під назвою SEVERIN). Окрім цього спостерігалося також вторгнення холодного полярного повітря з північного заходу в тилу циклону. Внаслідок цього в Івано-Франківській області й пройшли помірні дощі, а в горах випав мокрий сніг.
Внаслідок контрастів температур в зоні холодного фронту та активного розвитку конвективної хмарності, в Карпатах у ранкові години спостерігалися грози. 25 серпня очікується прохолодна погода без опадів обумовлена впливом того ж циклону,
– зазначили синоптики.
Прогнозується зниження нічної температури повітря. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати до 4 – 9 градусів тепла, а у високогірʼї Карпат вночі буде +1 – +6 градусів. Удень 25 серпня в Івано-Франківській області буде до 14 – 19 градусів тепла, у високогір'ї – 7 – 12 градусів тепла.
Де саме випав сніг 24 серпня?
На Прикарпаття рятувальники показали погоду в останні дні серпня. На фото, як зазначається, урочище Заросляк, де випали опади. У горах 24 серпня пішов дощу та град, а на фото можна було побачити трохи засипану мокрим снігом землю.
Синоптики пояснили, що явище снігу в кінці серпня – досить рідкісне. Однак це пояснюється тим, що проходження холодного фронту збіглося з часом переходу з літнього на осінній період. Цьогоріч це сталося саме на День Незалежності.
