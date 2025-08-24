У неділю, 24 серпня, в Україні випав перший сніг. Доволі рідкісне явище наприкінці літа зафільмували поблизу гори Говерла.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології розповіли, чи буде йти сніг і 25 серпня.

Яким є прогноз синоптиків щодо опадів у Карпатах?

За словами синоптиків Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології над регіоном пройшов холодний фронт (а саме циклон над Східноєвропейською рівниною під назвою SEVERIN). Окрім цього спостерігалося також вторгнення холодного полярного повітря з північного заходу в тилу циклону. Внаслідок цього в Івано-Франківській області й пройшли помірні дощі, а в горах випав мокрий сніг.

Внаслідок контрастів температур в зоні холодного фронту та активного розвитку конвективної хмарності, в Карпатах у ранкові години спостерігалися грози. 25 серпня очікується прохолодна погода без опадів обумовлена впливом того ж циклону,

– зазначили синоптики.

Прогнозується зниження нічної температури повітря. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати до 4 – 9 градусів тепла, а у високогірʼї Карпат вночі буде +1 – +6 градусів. Удень 25 серпня в Івано-Франківській області буде до 14 – 19 градусів тепла, у високогір'ї – 7 – 12 градусів тепла.

Де саме випав сніг 24 серпня?

На Прикарпаття рятувальники показали погоду в останні дні серпня. На фото, як зазначається, урочище Заросляк, де випали опади. У горах 24 серпня пішов дощу та град, а на фото можна було побачити трохи засипану мокрим снігом землю.

Синоптики пояснили, що явище снігу в кінці серпня – досить рідкісне. Однак це пояснюється тим, що проходження холодного фронту збіглося з часом переходу з літнього на осінній період. Цьогоріч це сталося саме на День Незалежності.

Зауважимо! Якщо вам цікаво, чи очікуються на території Україні заморозки та різке похолодання найближчим часом – читайте про це в нашому матеріалі.