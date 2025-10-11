Триває 1326 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти намагаються наступати на кількох напрямках. Відбуваються десятки боїв з ворогом, найбільше – на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Всього сталося 234 боєзіткнення за добу. Росіяни застосували проти позицій захисників та населених пунктів 32 ракети та 155 керованих авіабомб. Крім цього, ворог здійснив 4171 обстріл та запустив 4575 дронів-камікадзе.

Як змінилася ситуація на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 13 бойових зіткнень. Противник чотири рази вдарив з авіації та скинув 16 керованих авіабомб, а також здійснив 144 артилерійські обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 26 разів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

Бойова ситуація в Харківській області: карта

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку було 24 ворожі атаки, росіяни хотіли просунутися в районах Нового Миру, Копанок, Дробишевого, Шандриголового, Карпівки, Рідкодуба, Дерилового, Середнього, Торського та в напрямку Ольгівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку противник атакував українські позиції у Дронівці, Ямполі та Григорівці.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися атакувати в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку було 22 ворожі атаки в населених пунктах Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку захисники зупинили 72 наступи російського агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

Найбільше атак відбувається на Покровському напрямку: карта фронту

На Олександрівському напрямку українські військові відбили 28 штурмів біля Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вербового, Нововасилівського, Толстого, Соснівки, Березового, Новогригорівки, Малинівки та Полтавки.

Росіяни штурмують на Донеччині: показуємо на карті

На Оріхівському напрямку пройшло сім боїв після того, як росіяни намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів у бік Антонівського мосту.

Які ще зміни є на фронті?