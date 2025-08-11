Російська армія продовжує тиснути на Покровському напрямку. На жаль, фіксують просування окупантів біля Добропілля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Росія закріпилася на Дніпропетровщині й зайшла у Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на фронті?

Згідно з оновленою картою від DeepState, ворог просунувся поблизу Кучеревого Яру та Золотого Колодязя на Покровському напрямку.

Ситуація біля Добропілля: дивіться на карті

Крім того, фіксують успіхи ворога біля Майського, що північніше Часового Яру.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Як зазначили DeepState, поблизу Добропілля зараз складається доволі хаотична обстановка. Ворог знайшов прогалини в обороні, якими буде користуватися, аби рухатися далі. Противник продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

З Кучеревого Яру по посадках ка**пи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків ви***ків,

– повідомляють аналітики.

Район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови нових, важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями. Проте ворог їх спокійно обходить, що надалі дозволить використовувати оборонні споруди вже окупантам.