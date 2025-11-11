На фронті – 170 боїв, понад третина відбулася біля Покровська: карта бойових дій на 11 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1357 добу. Ворог продовжує атакувати на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Найбільше з них, як і зазвичай, відбулося на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 11 листопада?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 4 рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник 6 разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили 3 марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

