На фронті – 170 боїв, понад третина відбулася біля Покровська: карта бойових дій на 11 листопада
- Минулої доби на фронті зафіксували 170 бойових зіткнень, найбільше з них – на Покровському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1357 добу. Ворог продовжує атакувати на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
Найбільше з них, як і зазвичай, відбулося на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Атака "Шахедами" на Україну, вибухи на російському НПЗ: хронологія 1357 дня війни
Яка ситуація на фронті 11 листопада?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.
Противник атакує у бік Куп'янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 4 рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник 6 разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.
Загарбники наступають біля Русиного Яру: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.
Ворог тисне на Мирноград: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.
Окупанти наближаються до Орестополя: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.
На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили 3 марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Що відбувається на війні?
Аналітики ISW повідомили про низку просувань ворога, зокрема на Покровському та Харківському напрямках. Українські сили здійснюють контратаки, зокрема на Покровському напрямку.
Раніше з'явилася інформація про те, що окупанти перетнули держкордон України в районі Бологівки Харківської області. Крім того, росіяни нещодавно трохи просунулись в самому Вовчанську.
У DeepState повідомляли, що ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. У районі Солодке – Новомиколаївка – Рівнопілля – Нове – Новоуспенівське суттєво збільшилася сіра зона.