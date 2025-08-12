12 серпня, 07:51
Окупанти просунулися на 4 напрямках, зосереджені на Добропіллі: карти й огляд фронту від ISW
Основні тези
- Росіяни просунулися на кількох напрямках Донецької області, зокрема в межах та на південний захід від Часового Яру.
- Також росіяни нещодавно просунулися в центральній Олексіївці, що на північ Сум та на південний захід від Юнаківки.
Росіяни продовжують атакувати вздовж усієї лінії зіткнення. Нещодавно противнику вдалося просунутися у Сумській області, зокрема в Олексіївці.
Також ворог мав успіхи на відразу кількох напрямках Донецької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як змінилася карта фронту за ISW?
- Згідно з геолокаційними кадрами від 11 серпня, росіяни нещодавно просунулися в центральній Олексіївці, що на північ від міста Суми та на південний захід від Юнаківки. Ще атакували на півночі Харківської області, але просувань ворога не зафіксували.
- Також росіяни проводили наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте там вони не зазнали жодних успіхів. Така ж ситуація на Сіверському, Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках, і в Запорізькій області.
- Водночас окупанти нещодавно просунулися на північний захід та південний схід від села Колодязі, що на північний схід від Лимана. Ворог також просунувся в межах та на південний захід від Часового Яру, й у східній Катеринівці, що на північний захід від Торецька.
- Крім того, окупанти, ймовірно, просунулися на Покровському напрямку. Російські війська вели наступальні дії, зокрема біля Миролюбівки, Мирнограда, Лисівки, Котлиного та Удачного. Ворог, ймовірно, зосереджується на просуванні до Добропілля.
- Аналітики повідомляють про наступальні операції противника на Херсонському напрямку. Утім, підтвердженої інформації про просування немає.
Яка ситуація на фронті станом на 12 серпня / ISW
До слова, 11 серпня у DeepState заявили, що поблизу Добропілля на Донеччині ворог знайшов прогалини в обороні. В ОТУВ "Дніпро" підтвердили, що російські війська намагаються просочуватись малими групами повз першу лінію позицій.