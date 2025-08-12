Росіяни продовжують атакувати вздовж усієї лінії зіткнення. Нещодавно противнику вдалося просунутися у Сумській області, зокрема в Олексіївці.

Також ворог мав успіхи на відразу кількох напрямках Донецької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилася карта фронту за ISW?

Згідно з геолокаційними кадрами від 11 серпня, росіяни нещодавно просунулися в центральній Олексіївці, що на північ від міста Суми та на південний захід від Юнаківки. Ще атакували на півночі Харківської області, але просувань ворога не зафіксували.

Також росіяни проводили наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте там вони не зазнали жодних успіхів. Така ж ситуація на Сіверському, Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках, і в Запорізькій області.

Водночас окупанти нещодавно просунулися на північний захід та південний схід від села Колодязі, що на північний схід від Лимана. Ворог також просунувся в межах та на південний захід від Часового Яру, й у східній Катеринівці, що на північний захід від Торецька.

Крім того, окупанти, ймовірно, просунулися на Покровському напрямку. Російські війська вели наступальні дії, зокрема біля Миролюбівки, Мирнограда, Лисівки, Котлиного та Удачного. Ворог, ймовірно, зосереджується на просуванні до Добропілля.

Аналітики повідомляють про наступальні операції противника на Херсонському напрямку. Утім, підтвердженої інформації про просування немає.

Яка ситуація на фронті станом на 12 серпня / ISW

До слова, 11 серпня у DeepState заявили, що поблизу Добропілля на Донеччині ворог знайшов прогалини в обороні. В ОТУВ "Дніпро" підтвердили, що російські війська намагаються просочуватись малими групами повз першу лінію позицій.