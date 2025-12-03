Понад 50 атак на Покровському напрямку, ворог тисне на Костянтинівку: карта фронту 3 грудня

Російські війська продовжують тиснути вздовж фактично усієї лінії фронту, однак українські захисники стійко стримують натиск окупантів. Наразі найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.

На Куп'янському напрямку відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

Ворог атакує поблизу Ямполя: дивіться на карті

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

Ситуація навколо Костянтинівки загострюється: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Покровський напрямок залишається найгарячішим: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

Окупанти атакують на Олександрівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ситуація на Покровському напрямку вкрай напружена: останні новини