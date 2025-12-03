Понад 50 атак на Покровському напрямку, ворог тисне на Костянтинівку: карта фронту 3 грудня
- На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора, цей напрямок залишається найгарячішим.
- Російські війська здійснили атаки на різних напрямках, зокрема на Лиманському (31 атака), Костянтинівському (27 атак) та Олександрівському (18 атак).
Російські війська продовжують тиснути вздовж фактично усієї лінії фронту, однак українські захисники стійко стримують натиск окупантів. Наразі найгарячішим залишається Покровський напрямок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Яка ситуація на різних напрямках фронту?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.
На Куп'янському напрямку відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.
Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.
Ворог атакує поблизу Ямполя: дивіться на карті
На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.
Ситуація навколо Костянтинівки загострюється: дивіться на карті
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
Покровський напрямок залишається найгарячішим: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.
Окупанти атакують на Олександрівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
За оцінками НАТО, Мирноград на Донеччині перебуває "практично в оточенні". Наразі українські військові, які тримають оборону міста, залежать від постачання за допомогою дронів.
Також українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста вже перебуває під контролем російських підрозділів, тоді як українські сили продовжують чинити опір лише в "окремих кишенях".
Наразі на Покровсько – Мирноградському напрямку зосереджено до 110 000 російських військових. Російське командування ставить мету розірвати оборону й отримати стратегічну перевагу на Донеччині.