Более 50 атак на Покровском направлении, враг давит на Константиновку: карта фронта 3 декабря

Российские войска продолжают давить вдоль фактически всей линии фронта, однако украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов. Сейчас самым горячим остается Покровское направление.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого.

На Купянском направлении состоялось восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении сафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

