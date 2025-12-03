Росія штурмує на Запоріжжі, а ЗСУ мали успіхи на Харківщині: огляд фронту від ISW

Росія штурмує кілька напрямків фронту та має просування на Запоріжжі. Водночас ЗСУ 30 листопада та 1 грудня мали успіхи, зокрема на Куп'янському та Слов'янсько-Лиманському напрямках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики окреслили зміни на фронті за 30 листопада та 1 грудня. За їхніми даними, Росія не мала значних успіхів на більшості напрямків.

Росіяни знову атакували на півночі Сумщини, просуваючись у напрямку Павлівки, Хотіна та Садків, однак оборону прорвати не змогли. Подібна ситуація спостерігалася і в Курській області.

На Харківському напрямку російські війська продовжують атаки, зокрема біля Вовчанська, Лимана, Синельникового, Вільчі та Обухівки. Підтверджених змін лінії фронту немає. Геолокаційні дані свідчать, що українські сили знешкодили російську групу на півдні Вовчанська.

Також українські підрозділи утримують позиції на Харківщині або нещодавно покращили їх у районах Курилівки та Борової. На Слов'янсько-Лиманському напрямку, за даними ISW, звільнено Ставки, де український військовий підняв державний прапор.

Ситуація на фронті на 1 грудня / Карти ISW

Аналітики зазначили, що на Донеччині тривають інтенсивні бої під Сіверськом, Костянтинівкою, Дружківкою, Добропіллям та Покровськом. Росія не мала тут результатів, запевнили в ISW.

Також росіяни наступали біля Новопавлівки, в районі Філії, Зеленого Гаю та Товстого, але не просунулися.

Однак аналітики стверджують, що російська армія просунулась на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку, російські війська нібито захопили Зелений Гай і Високе та просунулися до західних околиць Солодкого та поблизу Рівнопілля, на південь та південний захід від Яблукового та на захід від Високого.

На Херсонському напрямку ворог мав безрезультатні атаки біля Антонівського мосту.

Зміни на фронті на 1 грудня / Карти ISW

