Россия штурмует на Запорожье, а ВСУ имели успехи на Харьковщине: обзор фронта от ISW
- Российские войска осуществили продвижение на Запорожье, но на других направлениях не имели значительных успехов.
- Украинские силы достигли успеха на Купянском и Славянско-Лиманском направлениях, освободив Ставки и улучшив позиции на Харьковщине.
Россия штурмует несколько направлений фронта и имеет продвижение на Запорожье. В то же время ВСУ 30 ноября и 1 декабря имели успехи, в частности на Купянском и Славянско-Лиманском направлениях.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики обозначили изменения на фронте за 30 ноября и 1 декабря. По их данным, Россия не имела значительных успехов на большинстве направлений.
Россияне снова атаковали на севере Сумской области, продвигаясь в направлении Павловки, Хотина и Садков, однако оборону прорвать не смогли. Подобная ситуация наблюдалась и в Курской области.
На Харьковском направлении российские войска продолжают атаки, в частности возле Волчанска, Лимана, Синельниково, Вильчи и Обуховки. Подтвержденных изменений линии фронта нет. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские силы обезвредили российскую группу на юге Волчанска.
Также украинские подразделения удерживают позиции на Харьковской области или недавно улучшили их в районах Куриловки и Боровой. На Славянско-Лиманском направлении, по данным ISW, освобождено Ставки, где украинский военный поднял государственный флаг.
Ситуация на фронте на 1 декабря / Карты ISW
Аналитики отметили, что на Донецкой области продолжаются интенсивные бои под Северском, Константиновкой, Дружковкой, Добропольем и Покровском. Россия не имела здесь результатов, заверили в ISW.
Также россияне наступали возле Новопавловки, в районе Филиала, Зеленого Гая и Толстого, но не продвинулись.
Однако аналитики утверждают, что российская армия продвинулась на Запорожье. На Гуляйпольском направлении, российские войска якобы захватили Зеленый Гай и Высокое и продвинулись к западным окраинам Солодкого и вблизи Ровнополья, на юг и юго-запад от Яблочного и на запад от Высокого.
На Херсонском направлении враг имел безрезультатные атаки у Антоновского моста.
Изменения на фронте на 1 декабря / Карты ISW
Последние новости с фронта
В ноябре зафиксировали рекордное количество боев на всей линии фронта в 2025 году. Только за последнюю неделю россияне совершили 1 552 атаки.
Враг одновременно штурмует районы в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
По данным НАТО, Мирноград в Донецкой области практически в окружении. По их оценкам, Силы обороны почти потеряли контроль над Покровском, ведь "более 95% города уже оккупированы Россией".