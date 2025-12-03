Россия штурмует на Запорожье, а ВСУ имели успехи на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Россия штурмует несколько направлений фронта и имеет продвижение на Запорожье. В то же время ВСУ 30 ноября и 1 декабря имели успехи, в частности на Купянском и Славянско-Лиманском направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Искореняем оккупантов из подвалов: командир раскрыл, что происходит в Купянске и Волчанске

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики обозначили изменения на фронте за 30 ноября и 1 декабря. По их данным, Россия не имела значительных успехов на большинстве направлений.

Россияне снова атаковали на севере Сумской области, продвигаясь в направлении Павловки, Хотина и Садков, однако оборону прорвать не смогли. Подобная ситуация наблюдалась и в Курской области.

На Харьковском направлении российские войска продолжают атаки, в частности возле Волчанска, Лимана, Синельниково, Вильчи и Обуховки. Подтвержденных изменений линии фронта нет. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские силы обезвредили российскую группу на юге Волчанска.

Также украинские подразделения удерживают позиции на Харьковской области или недавно улучшили их в районах Куриловки и Боровой. На Славянско-Лиманском направлении, по данным ISW, освобождено Ставки, где украинский военный поднял государственный флаг.

Ситуация на фронте на 1 декабря / Карты ISW

Аналитики отметили, что на Донецкой области продолжаются интенсивные бои под Северском, Константиновкой, Дружковкой, Добропольем и Покровском. Россия не имела здесь результатов, заверили в ISW.

Также россияне наступали возле Новопавловки, в районе Филиала, Зеленого Гая и Толстого, но не продвинулись.

Однако аналитики утверждают, что российская армия продвинулась на Запорожье. На Гуляйпольском направлении, российские войска якобы захватили Зеленый Гай и Высокое и продвинулись к западным окраинам Солодкого и вблизи Ровнополья, на юг и юго-запад от Яблочного и на запад от Высокого.

На Херсонском направлении враг имел безрезультатные атаки у Антоновского моста.

Изменения на фронте на 1 декабря / Карты ISW

Последние новости с фронта