Росія тисне у двох областях, а ЗСУ просунулись на Запоріжжі: огляд фронту та карти ISW

Українські військові продовжують стримувати російські атаки на фронті. Відомо про просування як армії України, так і Росії у Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Як змінилась ситуація на різних напрямках фронту, повідомив Інстут вивчення війни (ISW) у звіті за 25 січня.

Як змінилась лінія фронту?

За даними ISW, російські війська 24 – 25 січня намагались наступати у Курській та Сумській областях. Також під атакою була північ Харківщини, однак аналітики не зафіксували просування. Водночас Україна, за їхніми словами, била по позиціях противника в районі Нестерного та контратакували поблизу Вовчанська й навколишніх населених пунктів.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували в межах міста та на його околицях. Бої точились біля Фиголівки, Петропавлівки, Піщаного та у напрямку Курилівки. Просування ворога також не зафіксовано.

Аналітики ISW стверджують, що на Донеччині російська армія просунулась на південний схід від Загризового в напрямку Борової. Також геолокаційні дані підтвердили просування противника вздовж траси Костянтинівка – Покровськ на захід від Ступочок.

Ситуація на фронті на 25 січня / Фото ISW

На Лиманському напрямку просування сторін не відбулось. Проте бої тривали біля Лимана, Новоселівки, Дробишевого, Колодязів, Зарічного та Торського. Також атаки були біля Діброви, Закітного, Різниківки та інших населених пунктів.

У тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку росіяни вкотре атакували біля Покровська, Мирнограда, Родинського, Котлиного й Удачного. Ці бої завершились без успіху для ворога.

Водночас поблизу Новопавлівки аналітики зафіксували просування російських підрозділів на північний схід від Філії. Сталось це під час механізованого штурму зі зменшеною чисельністю.

На Запоріжжі є просування українських військ на південній околиці Малої Токмачки. Хоч рсоіяни й атакували біля Мирного, Плавнів, Приморського, Степового та інших сіл.

На Херсонщині відбулись обмежені російські атаки поблизу Антонівського мосту, але без результату.

Останні новини з фронту