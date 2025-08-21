-

Російська окупаційна влада створила онлайн-каталог в окупованій Луганській області. У ньому розміщені анкети українських дітей, відсортовані за віком, кольором очей і волосся, станом здоров'я, характером. Чимало з них мали сім'ї та українське громадянство.

Окупанти цинічно викрадають українських дітей та привласнюють, як річ. Водночас неповнолітнім доводиться жити у страху, постійних покараннях та навіть тортурах.

Наукова керівниця GLOBSEC Меган Гіттос в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосила, що повернення викрадених Росією дітей має бути безумовним пунктом мирної угоди. Про те, якими є реалії життя українських дітей у Росії – читайте далі.

Форма торгівлі людьми

Організація Save Ukraine назвала такі дії росіян цифровим рабством, торгівлею дітьми у XXI столітті. Що це за практика? Чи траплялися подібні випадки в історії?

Це не вперше, коли дані про дітей з'являються в онлайн-реєстрах. Насправді саме так багатьох із них вдається ідентифікувати та знайти. Я не впевнена, що все зведено до кольору очей та темпераменту, але загалом згодна з оцінкою організації Save Ukraine. Це справді форма торгівлі людьми у дусі XXI століття.

На жаль, ми маємо визнати, що у цифрову епоху саме так може виглядати сучасна торгівля людьми. Ми звикли шукати старі ознаки, коли дітей поступово залучають, але в подібних випадках все відбувається відкрито та онлайн.

В історії були випадки, коли дітей вивозили із зон бойових дій та радикалізували проти їхньої батьківщини. Але, як ми знаємо з ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, це однозначно воєнний злочин, один із найважчих у цій війні.

Скільки дітей росіяни вивезли з України?

Ми навіть не можемо точно сказати, скільки дітей було вивезено з України. Чому так?

У нас є орієнтовно 19 500 підтверджених випадків. Це означає, що дітей вдалося ідентифікувати за допомогою розслідувань, заснованих на відкритих джерелах. Ми знаємо, звідки їх забрали, на якому етапі окупації чи повномасштабного вторгнення. Проте сама природа цього злочину прихована.

Деякі діти були усиновлені російськими сім'ями. Їхні документи й особи були знищені. Деякі з них є особливо вразливими, з особливими потребами, з інвалідністю, не здатні говорити за себе, або немовлята, яких забрали в перші місяці життя.

Деякі діти перебували в інтернатах на окупованих територіях і, на жаль, вони не мають батьків, здатних захищати їхні права.

Проте сім'ї продовжують звертатися, наприклад, тітка шукає племінницю, надає фотографії, і дитину вдається знайти. Складність із цифрами в тому, що кожен випадок має бути підтверджений.

Реальне число може обчислюватися сотнями тисяч. Кремль сам заявляв, що врятував 750 000 дітей. Звісно, вони не були врятовані. Їх піддали насильству, їх позбавили батьківщини. Москва має безліч причин спотворювати ці дані.

Вони (росіяни – 24 Канал) знають, що повернення дітей є ключовим пунктом мирної ініціативи президента Зеленського. Діти – не предмет торгу. Вони мають бути повернуті повністю та без умов. Проте Кремль веде дипломатичну гру, навмисно перекручує цифри, змінює умови повернення дітей. Оцінки різняться, тому що розрахунки ведуться по-різному, залежно від площі окупованої території.

Ми також знаємо, що деякі батьки, які відмовилися отримувати російські паспорти для своїх дітей, були позбавлені дітей. Але ми не можемо назвати точну цифру, бо окуповані території повністю відрізані від решти України.

Ми не знаємо, наскільки масштабною була ця частина політики – це було десять батьків чи було системне явище. Але ми достеменно знаємо – 19 500 підтверджених випадків, лише орієнтовно 1 000 дітей вдалося повернути.

Реальна кількість депортованих може бути набагато вищою. На окупованих територіях, згідно з оцінками, проживає близько 1,6 мільйона дітей. Чому це важливо? Тому що мовиться не просто про землю.

Ці діти зазнають жорстокого поводження, проходять насильницьку переорієнтацію, русифікацію та мілітаризоване навчання.

Навіть ті, хто залишаються вдома, стикаються із вкрай жорстокими методами виховання. Тому, коли ми говоримо про формулу миру, ми повинні говорити й про них.

Це справді шокує. І, як з'ясовується, не всі ці діти – сироти. У них є батьки, напевно, є родичі, дідусі, бабусі.

Не всі ці діти сироти. Це поширена помилка. Я наведу приклад одного з батьків, з яким розмовляла. Це мати, її син навчався у спеціалізованій школі-інтернаті в Олешках у Херсонській області. Він потребував цілодобового медичного догляду, який його мати, Ганна, не бувши медичним фахівцем, просто не могла забезпечити. Ця школа була порятунком для нього та для неї.

Вона відвідувала його щодня. Він ніколи не був позбавлений сімейної підтримки. Він не був сиротою. Він перебував у спеціалізованій установі. Уся школа була розформована, а дітей розлучили й масово вивезли до Криму без згоди батьків незабаром після початку окупації. Він тяжко хворий. Його стан погіршився, коли школу зайняли окупаційні сили.

У його матері нічого не залишилося. Вона нічого не знає. Вона виборює його повернення. Вона сказала мені, що вже не може плакати, думає лише про те, чому нічого не чує про нього. Вона не знає, чи він живий. Таких історій безліч.

Серед викрадених дітей є ті, хто справді був позбавлений батьківського піклування. Але вони мають сім'ї, які їх люблять, які борються за їхнє повернення. Причин, з яких дитина могла потрапити в установу, багато. Були школи, інтернати, які опинилися на окупованій території, а батьки – з іншого боку лінії фронту.

Були установи, де діти здобували спеціалізовану освіту та допомогу, необхідні за особливих потреб. Тому навіть коли ми говоримо про інтернати, ми не завжди маємо на увазі дітей, які повністю позбавлені батьківського піклування. Навіть у таких випадках ці діти є важливими, вони українці.

Історія та свідчення повернутих дітей показують, що насильницьке стирання культурної ідентичності та національності завдає колосальної шкоди. Навіть діти, які позбавлені батьківського піклування, чи сироти мають значення, вони повинні бути повернуті.

Від дитсадка до школи: політика мілітаризації Росії

Згідно з заявами українських офіційних осіб, сотні викрадених українських підлітків зазнають насильницької мобілізації у російські збройні формування, особливо після досягнення 18-річного віку. Що відомо про масштаби та методи цієї мілітаризації? Чи всі вони залучені із 18 років? Що їм кажуть, як із ними поводяться?

За останнє десятиліття мілітаризація освіти у Росії значно посилилася по всій країні. Усі діти там мають проходити певну форму формального військового виховання. Однак на окупованих територіях, починаючи з анексії Криму та частини Східної України, ця практика відома вже протягом десяти років. Росія систематично мілітаризує дітей.

Відомо, що деякі діти, на яких було поширено першу фазу цієї політики, ще на початку вторгнення у 2014 році, згодом загинули на полі бою, борючись проти України. Це абсолютно системна практика і вона є ключовим елементом російської окупаційної стратегії.

Одним із перших кроків Росії після захоплення території було вилучення українських підручників та заміна їх російськими, які містять перекручену версію історії. В них кількість згадок про президента Путіна збільшилася на 20%. Як це пов'язано з мілітаризацією? Напряму. Освіта стала вкрай патріотичною.

Відомо, що хлопчиків у Запорізькій області, починаючи з 16-річного віку, змушують здавати паспорти для підготовки до вступу до російської армії. Але також відомо, що дітей, починаючи з п'ятирічного віку, привчають до насильства, зброї, розмов про військові дії. Їх змушують тримати в руках автомати й вселяють думки, що невдовзі вони будуть робити героїчні вчинки, як їхні діди.

Один хлопчик, з яким я розмовляла, пройшов через таку мілітаризацію. Він розповів, що у школі буквально одержимі темою НАТО. Щодня дітям кажуть, що НАТО наближається до кордонів Росії, і що одного разу розпочнеться війна з Альянсом. Дітей активно готують до майбутніх бойових дій.

Навіть позакласні заходи спрямовані на мілітаризацію. Дітей змушують писати листи солдатам, дарувати їм квіти, зустрічатися із військовослужбовцями на блокпостах. Але існує й інша, ще тривожніша ситуація. Це вкрай жорстокі літні табори. До цих таборів потрапляють і хлопчики, і дівчатка. Деякі з них — це ті діти, про яких ми вже говорили раніше, ті, хто перебував в інтернатах і не мав постійної батьківської опіки.

У них можуть бути батьки в Україні, які борються за їх повернення, але на окупованій території вони позбавлені прямого батьківського піклування. Вони опинились у цих таборах, і умови там вкрай жорстокі.

Одна мати розповіла мені, що її сина піддавали тривалій ізоляції. Він повідомив, що солдати ізолювали його через те, що він зірвав російський прапор, йому давали седативні препарати. Якоїсь миті його побили прикладом автомата. У нього залишилися незворотні пошкодження слуху. Ці школи та табори – надзвичайно жорстокі установи. Страждають в них не лише діти, які позбавлені батьківського піклування.

Є діти, яких забрали із сім'ї за відмову батьків отримувати російські паспорти. Ця системна політика розпочалася у 2014 році. Школи перетворили на воєнізовані установи і в одній із кримських шкіл на майданчику встановили пам'ятник Калашникову.

Це безумство – цілий мілітаристський комплекс. Школи оздоблювалися фотографіями загиблих солдатів. Ця політика пронизує всі рівні: від дитячого садка до закінчення школи. Передбачається, що вона має впроваджуватись й в сімейному середовищі, й через позакласні заходи.

Як карають дітей у Росії?

Це абсурд у багатьох сенсах. Нещодавно я читала історію про Херсонську область, про ту її частину, що перебуває під російською окупацією. Там була маленька дівчинка, яка вимовляла деякі українські звуки, наприклад "га", яких немає в російському алфавіті. За це її покарали. У статті не уточнювалося, яким саме чином. Я не знаю, як росіяни карають дітей. Їй було 11 років. Можливо, її побили. Можливо, покарали батьків. Можливо, наклали штраф, але це абсурд.

Цей тип освітньої політики ще більше лякає. Дітей карають не лише за українські слова, а й за "неправильні кольори". Під покаранням розуміються не звичайні шкільні заходи, а реальні загрози. Наприклад, що дитину заберуть у батьків.

Це свідома психологічна війна проти дітей. Коли діти повертаються з окупованих територій, іноді разом із сім'ями, яким вдалося втекти, навіть те, що можна було б назвати м'яким досвідом, хоча це зовсім не м'яко, завдає серйозної шкоди. У дітей формується недовіра та страх перед дорослими.

Ця освіта не виховує, не вчить ставити запитання, не розвиває допитливість, як має бути у дитинстві. Воно побудоване на підпорядкуванні та контролі. Дітям кажуть, що руки завжди мають бути на увазі, начебто вони злочинці. Їх справді перетворюють на злочинців, тому я абсолютно впевнена, що будь-яке покарання в таких умовах межує з жорстокістю, якщо порівнювати із звичайною шкільною системою, наприклад, у Великій Британії.

Ми знаємо, що на окупованих територіях покарання можуть містити затримання. У звільненому Херсоні було виявлено дитячу камеру тортур. І часом важко усвідомити, як взагалі слова "дитина" та "камера тортур" можуть існувати в одному реченні.

Але чому дітей забирають із люблячих сімей лише тому, що батьки відмовилися брати російський паспорт? Чому батьків позбавляють медичної допомоги? Жінок – підтримки у вагітності та пологах. Чому у людей відбирають будинки, а у дітей – права? Тому мене не дивує, що дитину віком 11 років могли покарати за неправильну вимову літери. Це не дивує, це жахає. Але, на жаль, деякі з найстрашніших злочинів, скоєних Росією, скоюються щодня, системно, проти дітей через їх освіту.

В цьому є гірка іронія. Коли Росія розпочала своє вторгнення у 2014 році, вона використала як виправдання нібито "захист російськомовного населення України". І для вас, як для людини, яка часто буває у Києві, це не стане сюрпризом. Тут продовжують говорити і українською, і російською. Звичайно, бувають окремі моменти, але загалом люди вільно спілкуються обома мовами. А те, що відбувається на окупованих територіях, це спроба стерти все, що пов'язане з Україною.

Один мій український друг, який живе в Англії, якось сказав: "Можна подумати, що між українською та російською мовами багато спільного, але це зовсім різні мови". Я пам'ятаю, як він сказав мені в Києві, що насправді польська та російська мають більше спільного між собою, ніж українська та російська мови.

Багато дітей залишаються поза увагою, тому що їх імена та паспорти були змінені, інформація прихована. Але все ж таки, чи вдається з кимось із них встановити контакт, зателефонувати? Можливо, самі діти намагаються вийти на зв'язок, якщо не з родичами, то хоча б із вчителями, друзями.

У своєму дослідженні я наголосила на одному дуже важливому моменті. Коли ми говоримо про освіту дітей та про їхнє життя, ми повинні говорити і про рух опору на окупованих територіях. Деякі з найсміливіших форм опору відбуваються саме через освіту.

Після школи діти повертаються додому та таємно вивчають українську мову онлайн, після звичайного навчального дня. Це неймовірно мужньо. Росія знає про це і активно бореться, блокує VPN, встановлює величезну кількість телекомунікаційного обладнання у регіонах, щоб повністю перекрити будь-які зв'язки з Україною. Людей ізолюють, але способи все ж таки є. Звісно, є.

Я знаю, що частина операції проводиться українськими спецслужбами чи рухами спротиву, щоб допомогти людям вибратися. Хоча, звичайно, я не маю доступу до більшості таких операцій, за винятком тих, що здійснюються неурядовими організаціями та технічними волонтерами, які використовують методи розвідки за відкритими джерелами, щоб знаходити дітей, підлітків та їхні сім'ї, які хочуть виїхати.

Рішення залишити окупацію важке для батьків, особливо якщо дитина їде сама. Ризик примусової мобілізації до російських сил лякає, особливо батьків синів.

Виїхати складно, потрібно пройти блокпости та довести, що ти не загроза, інакше агенти не відпустять. Це може бути навіть небезпечнішим, ніж залишитися. Багато українців на окупованих територіях бояться, що якщо поїдуть, їм не буде куди повернутися. Їм вселяють, що Україна нічого не дасть і краще залишитися. Перешкод багато, більшість – особисті страхи. Я не засуджую батьків, які залишаються там, де, як вони сподіваються, безпечно. Однак страх перед невідомим часто сильніший.

Діти нібито "самі ухвалили рішення"

Вкрай неприємне здивування для мене – це те, що навіть деякі європейські політики, зокрема депутати європейського парламенту, заявляють, що діти, які залишилися під окупацією або були вивезені до Росії, нібито самі ухвалили це рішення.

Але цих дітей буквально вкрали, всі вони неповнолітні. Їм 15, 16, 17 років. Це не може бути їхнім власним рішенням. Ось що я намагаюся донести. Російська пропаганда сильно впливає на європейців, у Європарламенті вважають, що 15-річні українські діти самі поїхали до Росії. Абсурдно та страшно чути такі заяви.

Так, це дійсно лякає, наскільки глибоко російські наративи проникають у європейську політику, в її мейнстрим. І ще страшніше те, що багато хто не розуміє, що таке хибний вибір. Ми можемо уявити хибний вибір навіть у повсякденному житті. Той хибний вибір, який пропонують дітям – це те саме, що пропонують їхнім батькам. Взяти російський паспорт – це не вибір, це ультиматум. Або ти береш російський паспорт, або втрачаєш дитину, будинок, доступ до їжі, медичної допомоги та будь-яких соціальних виплат. Ти не зможеш зберегти роботу. Це не є вибір.

Те, що хтось поставив підпис, це те саме, що картинки з референдумами та виборами в Росії: все це постановка. Усі під контролем державної пропаганди. Дітям теж дають хибний вибір, коли пропонують поїхати до Росії. Їм кажуть: "Або ти отримуєш нагоду, або ти залишаєшся без неї".

Їм обіцяють, що вони повернуться за кілька тижнів. На початку війни дітям говорили, що літній табір захистить їх від обстрілу, і діти з батьками погоджувалися. Це вкрай небезпечно і найнебезпечніше – втручання Росії в європейську політику, адже вона не зупиниться в Україні.

Вона не зупиниться на Грузії. Вона не припинить втручатися у вибори у всій Центральній Європі. Вважається, що вона втручалася навіть у вибори у Великій Британії. Росія не зупиняється, це імперська культура, що робить її наративи небезпечними. Я не засуджую дітей за рішення під тиском, але очікую, що європейські лідери захистять їх та говорять від їх імені.

Український уряд закликає не засуджувати тих, хто залишився під окупацією, адже рішення часто продиктовані піклуванням про дітей чи виживанням. Чому ця тема більше не обговорюється у Європі так активно, як раніше? Ви вже згадали, що чекаєте на допомогу від європейських лідерів. Чому увага до цього питання ослабла?

Ми живемо у винятково небезпечному світі. Конфлікти спалахують усюди, і поріг входу у війну сьогодні значно нижчий, ніж будь-коли. Ми також спостерігаємо, як зовнішня політика дедалі більше впливає на внутрішню. Я не думаю, що колись увага політиків була настільки розсіяною, як зараз. У багатьох із них, на жаль, є інстинкт дозволити іншим вирішувати за них.

Ми справді бачимо, як Європейська комісія збирається, як Організація об'єднаних націй обговорює це питання. Багато хто чекає, чим закінчиться спроба Дональда Трампа досягти миру, але, на мій погляд, цього недостатньо. Тільки окупована територія – це більше за площею, ніж Португалія чи Угорщина, але річ не в землі.

Мовиться про людей, яких позбавили батьківщини і щодня зазнають насильства. Окупація – це не просто життя в Росії, як дехто думає. Це насильство, примус, небезпека та жах для всіх, хто там живе. Дітей забирають прямо з вулиць та кидають до в'язниць без справедливого суду. Це вражає до глибини душі. Іноді ця тема зникає з порядку денного, тому що люди не розуміють її складності і того, що вона означає для майбутньої безпеки Європи.

Але я сподіваюся, що завдяки роботі, яку ми ведемо у рамках GLOBSEC, ми повертаємо це питання у центр уваги. Особливо у частині мілітаризації дітей та того, що відбувається з дітьми на окупованих територіях. Ті, хто повернувся додому, хто був усиновлений російськими сім'ями, але потім повернувся, прямо кажуть:їм вселяли, що вони братимуть участь у майбутній війні проти НАТО.

Це питання не лише про Крим. Це питання про те, коли розпочнеться повномасштабне вторгнення. Імперські погляди Володимира Путіна – це те, від чого політикам час прокинутися. І всі діти, незалежно від того, коли вони були усиновлені, чи на початку вторгнення, чи є у них живі батьки у Великій Британії чи в Україні – незалежно від усіх цих факторів, діти не можуть бути предметом торгу. Вони мають бути повернуті. Це питання європейської безпеки. Політики повинні зрозуміти це.