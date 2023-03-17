В Енергодарі помітили таємну камеру тортур, де окупанти жорстоко розправляються з "незгодними"
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти облаштовують катівні на захоплених українських територіях, де знущаються зі звичайних людей. Зокрема, ворог створив місце для тортур в Енергодарі на Запоріжжі.
У п'ятницю, 17 березня, в командування української армії опублікували зведення станом на 18:00. Серед іншого, у ньому йдеться про катівню в місті Енергодарі у Запорізькій області, де розташована АЕС.
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"За підтримки колаборантів"
Зауважимо, що місця для тортур загарбники влаштовують всюди, куди ступає їхня нога. Звісно, що допомагають їм в ньому місцеві зрадники.
Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області,
– написали в Генштабі.
Разом з тим там констатували, що піддаються жорстоким тортурам люди з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої "влади".
Зверніть увагу! Загалом ситуація на Запорізькому напрямку така: противник веде оборону, як і на Херсонському напрямку, водночас обстрілюючи українські міста й села. Зокрема, під вогонь потрапили такі населені пункти за минулу добу на Запоріжжі: Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки та Кам'янське.
Росію притягнуть до відповідальності
- Згадаємо до цієї теми, що 17 лютого Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей ворожої держави Марії Львової-Бєлової. Підозрюють цих представників керівництва держави-терористки у викраденні українських дітей.
- На цю новину відреагував, зокрема, український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, це рішення МКС є початком на шляху до притягнення усіх винних окупантів за всі воєнні на території нашої держави.
- Очевидно, у недалекій перспективі міжнародні організації візьмуться також за розгляд справ щодо катівень, які влаштовують окупанти на ТОТ. Важливо, що після звільнення Херсонщини у листопаді 2022 року стало відомо про місця для тортур, що організовували загарбники на наших теренах на Півдні.