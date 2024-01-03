Кату в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському оголосили вирок

Суд визначив покарання для Дениса Куликовського, який був комендантом донецької катівні "Ізоляція". Сам злочинець досі не визнає своєї провини.

3 січня Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському – коменданту донецької в'язниці "Ізоляція".

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Що таке "Ізоляція" Це тюрма, яку російські бойовики створили в Донецьку після окупації міста у 2014 році. Там незаконно утримують та катують українських цивільних та військових полонених.

Коменданта в'язниці визнали винним

Суддя Євген Мартинов, який розглядав цю справу, визнав коменданта катівні Дениса Куликовського винним у:

жорстокому поводженні з військовополоненими,

участі у терористичній організації,

участі у незаконному збройному формуванні.

Також Куликовського підозрювали у торгівлі людьми, однак суддя виправдав його за недоведеністю обвинувачення.

Яке покарання призначив суд

Суд призначив злочинцю покарання у вигляді 15 років, задовільнивши прохання прокуратури. Крім цього, суддя задовольнив два цивільних позови. Тож Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.

Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення 22 потерпілих, колишні полонені "Ізоляції".

Сам підсудний свою провину так і не визнав.

Що відомо про ката Дениса Куликовського