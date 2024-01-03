Кату в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському оголосили вирок
Джерело:Ґрати
Суд визначив покарання для Дениса Куликовського, який був комендантом донецької катівні "Ізоляція". Сам злочинець досі не визнає своєї провини.
3 січня Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському – коменданту донецької в'язниці "Ізоляція".
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Що таке "Ізоляція"Це тюрма, яку російські бойовики створили в Донецьку після окупації міста у 2014 році. Там незаконно утримують та катують українських цивільних та військових полонених.
Коменданта в'язниці визнали винним
Суддя Євген Мартинов, який розглядав цю справу, визнав коменданта катівні Дениса Куликовського винним у:
- жорстокому поводженні з військовополоненими,
- участі у терористичній організації,
- участі у незаконному збройному формуванні.
Також Куликовського підозрювали у торгівлі людьми, однак суддя виправдав його за недоведеністю обвинувачення.
Яке покарання призначив суд
Суд призначив злочинцю покарання у вигляді 15 років, задовільнивши прохання прокуратури. Крім цього, суддя задовольнив два цивільних позови. Тож Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.
Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення 22 потерпілих, колишні полонені "Ізоляції".
Сам підсудний свою провину так і не визнав.
Що відомо про ката Дениса Куликовського
- Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року СБУ затримала Куликовського у столиці – цю операцію готували півтора року.
- Керуючи "Ізоляцією", злочинець обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався.
- Постраждалі розповіли, що він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою з високим тиском.
- Також він організовував масові побої ув'язнених, які для декого ставали смертельними.
- У 2018 окупанти усунули злочинця від керування "Ізоляцією" і, як виявилося, від 2019 року він проживав у Києві, поки його розшукували українські правоохоронці.