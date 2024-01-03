Кату в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському оголосили вирок

3 січня 2024, 12:50
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Джерело:

Ґрати

Суд визначив покарання для Дениса Куликовського, який був комендантом донецької катівні "Ізоляція". Сам злочинець досі не визнає своєї провини.

3 січня Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському – коменданту донецької в'язниці "Ізоляція".

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Що таке "Ізоляція"

Це тюрма, яку російські бойовики створили в Донецьку після окупації міста у 2014 році. Там незаконно утримують та катують українських цивільних та військових полонених.

Коменданта в'язниці визнали винним

Суддя Євген Мартинов, який розглядав цю справу, визнав коменданта катівні Дениса Куликовського винним у: 

  • жорстокому поводженні з військовополоненими,
  • участі у терористичній організації,
  • участі у незаконному збройному формуванні.

Також Куликовського підозрювали у торгівлі людьми, однак суддя виправдав його за недоведеністю обвинувачення.

Яке покарання призначив суд

Суд призначив злочинцю покарання у вигляді 15 років, задовільнивши прохання прокуратури. Крім цього, суддя задовольнив два цивільних позови. Тож Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.

Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення 22 потерпілих, колишні полонені "Ізоляції". 

Сам підсудний свою провину так і не визнав.

Що відомо про ката Дениса Куликовського

  • Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року СБУ затримала Куликовського у столиці – цю операцію готували півтора року.
  • Керуючи "Ізоляцією", злочинець обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався.
  • Постраждалі розповіли, що він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою з високим тиском. 
  • Також він організовував масові побої ув'язнених, які для декого ставали смертельними.
  • У 2018 окупанти усунули злочинця від керування "Ізоляцією" і, як виявилося, від 2019 року він проживав у Києві, поки його розшукували українські правоохоронці.
Автор: Анастасія Кушпіт