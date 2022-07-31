Катування українського військового: у ЗМІ назвали ім'я ще одного можливого вбивці

росіяни 28 липня опублікували відео з катуванням українського військовополоненого. Україна шукає учасників злочину.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm назвала ім'я молодого бойовика, який тримав українця під час знущань. Окупант має характерний ніс з горбинкою.

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Ім'я ката

Такі самі риси обличчя має загарбник з підрозділу "Ахмат". За інформацією InformNapalm, з високою ймовірністю це може бути Євген Зібров (Женя Зибров) з тимчасово окупованого Севастополя. Йому 23 роки. Він має фото у формі збройних сил росії та підписки на військові сторінки. Крім цього, у Зіброва є прикметна родимка на правій щоці.

Ми не можемо стверджувати на 100%, що це саме він, але за сукупністю зовнішніх ознак (військовий досвід, підтримка "спецоперації", світлина профілю з літерою Z) з високою ймовірністю він може бути причетний",

– повідомили в розвідувальній спільноті.

InformNapalm оприлюднили особисті дані російського вбивці.



Сторінка окупанта / Скриншот InformNapalm



Загарбник мешкає у Криму / Фото InformNapalm

Інші пошуки катів

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що загарбник, який катував українця може бути членом підрозділу найманців "Ахмат". Він має позивний "Белый" і є уродженцем Якутії.

Загарбник потрапив на відео російських пропагандистів. У Центрі зазначили, що всі бойовики цього підрозділу є воєнними злочинцями й катування для них є усталеною практикою.

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