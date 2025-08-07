Більшість чуток, які нині активно ширяться в медіа, не мають нічого спільного з реальністю. Особливо це стосується припущень щодо планів припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

У ЦПД відреагували на публікації ЗМІ

Андрій Коваленко прокоментував публікації західних ЗМІ, які активно почали з'являтись на тлі нещодавніх заяв Дональда Трампа.

Більшість чуток в медіа зараз і близько не відповідають реальності. Особливо щодо планів, навпаки, одразу стирчать вушка за публікаціями і не тільки російські, бо всі переслідують свої інтереси,

– написав він.

Керівник ЦПД закликав українців менше рефлексувати, адже, за його словами, ситуація повторюється з разу в раз.

Нагадаємо, нещодавно польський портал Onet опублікував пропозиції, які США могли передати Москві під час зустрічі Віткоффа та Путіна.

За даними ЗМІ, йдеться про: припинення вогню в Україні, а не мир; фактичне визнання російських територіальних здобутків (через відкладання цього питання на 49 або 99 років); зняття більшості накладених на Росію санкцій, а також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти, у довгостроковій перспективі.