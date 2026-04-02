Вперше Харків атакували реактивні ворожі БпЛА, – Терехов
З початку доби 2 квітня ворог завдав щонайменше 11 ударів по Харкову. Російські війська вперше застосували реактивні безпілотники.
Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.
Які цілі атакували Харків?
У четвер, 2 квітня, ворог завдав масованого удару по Харкову, застосовуючи ударні безпілотники. Більшість БпЛА, за словами Терехова, була реактивною.
Деталі чи характеристики модернізованого російського озброєння наразі невідомі.
Водночас очільник міста зауважив, що з початку доби 2 квітня ворожі війська атакували Харків 11 разів. Він додав, що сили ППО збили частину дронів.
Прильотів могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита – подякуємо силам ППО,
– наголосив Терехов.
Зауважимо, що наразі у повітряному просторі Харківській області досі фіксують ворожі безпілотники тож закликаємо дотримуватись правил безпеки.
Які наслідки атаки на Харків?
Один ворожий "Шахед" поцілив прямо у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Цікаво, що всі удари 2 квітня були спрямовані саме у цей район.
Внаслідок атаки на другому та третьому поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа.
Поранення отримали дві жінки віком 61 та 52 роки. Медики надають їм усю необхідну допомогу.