Укр Рус
Харків Обстріли Харкова Вперше Харків атакували реактивні ворожі БпЛА, – Терехов
2 квітня, 16:29
2
Оновлено - 17:03, 2 квітня

Діана Подзігун
Основні тези
  • З початку доби 2 квітня Харків був атакований 11 разів з використанням реактивних безпілотників.
  • Частина ворожих дронів була збита завдяки роботі сил ППО.

З початку доби 2 квітня ворог завдав щонайменше 11 ударів по Харкову. Російські війська вперше застосували реактивні безпілотники.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.

Які цілі атакували Харків?

У четвер, 2 квітня, ворог завдав масованого удару по Харкову, застосовуючи ударні безпілотники. Більшість БпЛА, за словами Терехова, була реактивною.

Деталі чи характеристики модернізованого російського озброєння наразі невідомі.

Водночас очільник міста зауважив, що з початку доби 2 квітня ворожі війська атакували Харків 11 разів. Він додав, що сили ППО збили частину дронів. 

Прильотів могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита – подякуємо силам ППО,
– наголосив Терехов.

Зауважимо, що наразі у повітряному просторі Харківській області досі фіксують ворожі безпілотники тож закликаємо дотримуватись правил безпеки.

Які наслідки атаки на Харків?

  • Один ворожий "Шахед" поцілив прямо у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Цікаво, що всі удари 2 квітня були спрямовані саме у цей район.

  • Внаслідок атаки на другому та третьому поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа.

  • Поранення отримали дві жінки віком 61 та 52 роки. Медики надають їм усю необхідну допомогу.