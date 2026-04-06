Росіяни вгатили "Шахедом" по житловій багатоповерхівці у Харкові: з'явилося відео влучання

Вдень 6 квітня ворожі війська завдали декількох ударів по Харкову, застосувавши безпілотники. Так, один "Шахед" влучив прямо в останній поверх багатоквартирного житлового будинку.

Відео прильоту ворожого безпілотника поширив міський голова Ігор Терехов.

Дивіться також Ворог атакував зупинку та багатоповерхівку в Харкові: відомо про постраждалих

Атака на будинок у Харкові

Ворожі війська поцілили ударним безпілотником типу "Шахед" по багатоквартирному житловому будинку у Харкові. Внаслідок атаки було пошкоджено дах, скління у деяких квартирах, цивільні автівки та прибудинкову територію.

На відео з місця події видно значні руйнування й усередині будинку – у даху велика діра, а навколо уламки цегли, бетону та зруйнованих стін.

Момент влучання "Шахеда" в будинок: дивіться відео

Наслідки атаки на багатоповерхівку в Харкові: дивіться відео



Наслідки атаки на Харків / Фото Ігор Терехов



Скільки людей постраждало через обстріл?