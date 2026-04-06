Росіяни вгатили "Шахедом" по житловій багатоповерхівці у Харкові: з'явилося відео влучання
- 6 квітня російські війська завдали ударів по Харкову, влучивши "Шахедом" у багатоквартирний житловий будинок.
- Було пошкоджено дах, скління в квартирах, цивільні автівки та прибудинкову територію, відео поширив міський голова Ігор Терехов.
Вдень 6 квітня ворожі війська завдали декількох ударів по Харкову, застосувавши безпілотники. Так, один "Шахед" влучив прямо в останній поверх багатоквартирного житлового будинку.
Відео прильоту ворожого безпілотника поширив міський голова Ігор Терехов.
Атака на будинок у Харкові
Ворожі війська поцілили ударним безпілотником типу "Шахед" по багатоквартирному житловому будинку у Харкові. Внаслідок атаки було пошкоджено дах, скління у деяких квартирах, цивільні автівки та прибудинкову територію.
На відео з місця події видно значні руйнування й усередині будинку – у даху велика діра, а навколо уламки цегли, бетону та зруйнованих стін.
Момент влучання "Шахеда" в будинок: дивіться відео
Наслідки атаки на Харків / Фото Ігор Терехов
Скільки людей постраждало через обстріл?
Вдень 6 квітня ворог поцілив дроном поблизу зупинки громадського транспорту. Поранення отримав водій одного з маршрутних таксі.
Згодом кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до чотирьох. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес, щодо четвертого інформація уточнюється.
О 14:28 кількість постраждалих збільшилась до 5.