Видео прилета вражеского беспилотника распространил городской голова Игорь Терехов.
Атака на дом в Харькове
Вражеские войска попали ударным беспилотником типа "Шахед" по многоквартирному жилому дому в Харькове. В результате атаки была повреждена крыша, остекление в некоторых квартирах, гражданские машины и придомовую территорию.
На видео с места происшествия видны значительные разрушения и внутри дома – в крыше большая дыра, а вокруг обломки кирпича, бетона и разрушенных стен.
Момент попадания "Шахеда" в дом: смотрите видео
Последствия атаки на Харьков / Фото Игорь Терехов
Сколько людей пострадало из-за обстрела?
Днем 6 апреля враг попал дроном вблизи остановки общественного транспорта. Ранения получил водитель одного из маршрутных такси.
Впоследствии количество пострадавших в результате атаки возросло до четырех. Трое из них получили острую реакцию на стресс, по четвертому информация уточняется.
В 14:28 количество пострадавших увеличилось до 5.