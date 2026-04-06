Горожан призывают находиться в безопасных местах. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке дронами на Харьков?

Россияне продолжают террор Харькова. Днем 6 апреля над городом летают вражеские дроны. Известно, что один из низ попал в Киевском районе города. Предварительно, оккупанты нанесли удар "Шахедом".

Попадание вражеской дроны произошло у остановки общественного транспорта. К сожалению, в результате удара ранен водитель одного из городских маршрутов. Также поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился. Продолжается обследование места прилета. Еще один дрон попал в многоквартирный дом в Киевском районе. Попадание произошло в последний этаж дома. Пожар не зафиксирован.



Последствия атаки на многоквартирный дом в Харькове / с телеграмм-канала городского головы Харькова

В результате российского удара возросло количество пострадавших. Известно, что еще четыре человека пострадали. Трое получили острую реакцию на стресс, а по четвертому – информация уточняется. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 5 человек.



Последствия атаки на Харьков / Игорь Терехов

Воздушные силы сообщили, что на город продолжают двигаться вражеские беспилотники с севера.

Напомним, что Харьков ежедневно подвергается российским обстрелам. 5 апреля оккупанты задали удар по городу. Известно о не менее 3 взрывах в пределах десяти минут. По меньшей мере, шесть многоквартирных домов повреждены в результате прилета. Пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.

Накануне, 4 апреля, Россия атаковала Харьков дронами, нанеся удар по Шевченковскому району. В результате атаки было повреждено остекление окон в нескольких многоэтажках и общежитиях, а также 3 автомобиля.

Обратите внимание! Руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдан Гладких рассказал для 24 Канала, что россияне используют Харьков для атак разными экспериментальными дронами. Они задают удар по городу, чтобы проверить эффективность таких атак в будущем.

