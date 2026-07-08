Здійснює подвійний удар: у прокуратурі розкрили, якою зброєю Росія атакувала Харків

Росія 8 липня 2026 року завдала удару по житловому будинку в Харкові новітнім авіаційним боєприпасом. Внаслідок атаки загинули люди, понад 40 мешканців отримали поранення, серед них є діти.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що росіяни використали гібридний боєприпас типу "Бандероль" – дрон-ракету з реактивним двигуном. Ця зброя є складною для перехоплення.

Дивіться також Харків обстріляли балістикою: є загиблі, кількість постраждалих знову збільшилася

Росія застосувала новітній авіаційний боєприпас по Харкову

За словами Анни Черненко, після атаки правоохоронці виявили уламки боєприпасу безпосередньо у квартирі на п'ятому поверсі зруйнованого росіянами будинку.

Начальник управління Харківської обласної прокуратури Степан Борисенко зазначив, що знайдений фрагмент є реактивним двигуном від авіаційного боєприпасу типу "Бандероль".

Зараз його будуть вивчати, конкретні його характеристики. Їх є декілька модифікацій, яка саме тут була бойова частина, ще наразі не можу сказати, але приблизно 300 кілограмів, виходячи з руйнування, які були завдані,

– сказав він.

У прокуратурі зазначили, що це одна з нових російських розробок, яку окупанти почали застосовувати проти України у 2026 році.

Кореспондентка з Харкова про особливості атаки по місту: відео

Анна Черненко пояснила, що "Бандероль" є швидкою та маневровою зброєю, яку запускають із літака. Через це її складніше виявляти та збивати.

Чому Харків зазнав подвійного удару

Кореспондентка зазначила, що під час цієї атаки російський боєприпас влучив у верхній поверх п'ятиповерхового будинку. Водночас ще один удар у цьому ж районі припав на господарські споруди.

Ця зброя б'є подвійно, б'є парно, якщо так коректно сказати,

– розповіла Черненко.

Внаслідок другого удару також виникла пожежа, однак ситуація могла бути набагато трагічнішою. У будинку, куди влучив боєприпас, квартири не зайнялися, що допомогло уникнути ще більшої кількості жертв.