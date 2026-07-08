Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что россияне применили гибридный боеприпас типа "Бандероль" – дрон-ракету с реактивным двигателем. Это оружие сложно перехватить.

Смотрите также : Харьков обстреляли баллистическими ракетами: есть погибшие, число пострадавших снова увеличилось

Россия применила новейший авиационный боеприпас по Харькову

По словам Анны Черненко, после атаки правоохранители обнаружили обломки боеприпаса непосредственно в квартире на пятом этаже разрушенного россиянами дома.

Начальник управления Харьковской областной прокуратуры Степан Борисенко отметил, что найденный фрагмент представляет собой реактивный двигатель от авиационного боеприпаса типа "Бандероль".

Сейчас его будут изучать, в частности его характеристики. Существует несколько модификаций, какая именно боевая часть была здесь, пока не могу сказать, но примерно 300 килограммов, исходя из нанесенных разрушений,

– сказал он.

В прокуратуре отметили, что это одна из новых российских разработок, которую оккупанты начали применять против Украины в 2026 году.

Корреспондентка из Харькова об особенностях атаки на город: видео

Анна Черненко пояснила, что "Бандероль" – это быстрое и маневренное оружие, которое запускают с самолета. Из-за этого его сложнее обнаруживать и сбивать.

Почему Харьков подвергся двойному удару

Корреспондентка отметила, что во время этой атаки российский боеприпас попал в верхний этаж пятиэтажного дома. В то же время еще один удар в этом же районе пришелся на хозяйственные постройки.

Это оружие бьет вдвойне, бьет парами, если так можно сказать,

– рассказала Черненко.

В результате второго удара также возник пожар, однако ситуация могла быть гораздо трагичнее. В доме, куда попал боеприпас, квартиры не загорелись, что помогло избежать еще большего числа жертв.