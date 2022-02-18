Батькам 16-річного винуватця ДТП у Харкові оголосили про підозру

Прокуратура у Харкові оголосила підозру батькам підлітка, який вчинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Їх звинувачують у злісному невиконанні обов'язків догляду за дитиною.

Слідчі зазначили, що невиконання обов'язків догляду за дитиною спричинило смертельні наслідки. Про це повідомили 18 лютого.

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Що загрожує батькам

Мати та батько 16-річного підсудного Миколи можуть потрапити до в'язниці на термін від 2 до 5 років. Раніше вже повідомляли про те, що їх можуть притягнути до відповідальності.

Що вчинив неповнолітній

За матеріалами досудового розслідування, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року підліток вчинив низку адміністративних та кримінальних злочинів. Зокрема, у листопаді 2019 року він в супермаркеті влаштував стрілянину.

Тоді між Миколою та батьками його однокласниці виник конфлікт. Хлопець вийняв пневматичний пістолет та вистрілив у людей. Вони отримали тілесні ушкодження.

Суд ухвалив для підлітка примусові заходи виховного характеру. Миколу передали під опіку матері до досягнення 18-річчя. Однак, як зазначили у прокуратурі, жінка їхала за кордон та лишала сина без нагляду.



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Що відомо про смертельну ДТП

Підліток 26 жовтня 2021 року біля проспекту Гагаріна на вулиці Одеській їхав на заборонений колір світлофора. Він був за кермом автомобіля Infiniti й на шаленій швидкості врізався у Chevrolet Aveo, де був 58-річний водій.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Крім цього, 3 пасажири Infiniti отримали травми.

Текст публікації Харківської обласної прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру матері та батьку 16-річного водія, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).