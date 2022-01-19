Судове засідання стартувало 19 січня зранку в Червонозаводському райсуді Харкова. Під час перерви, між сторонами стався конфлікт.

До теми Хотів проскочити, – адвокатка спробувала виправдати харківського мажора за смертельну ДТП

Мажор з Харкова нахамив у суді

Донька загиблого у автопригоді Ігоря Носова Анастасія побачила, що винуватець ДТП посміхається їй. Вона запитала в підлітка, чому він так вчинив.

За 16-річного Миколу заступилася адвокатка Інна Данилова. Вона закликала Носову "не провокувати".

Однак цинічний підліток, який їздив без прав і спричинив смертельну автопригоду, заявив: "Бухим менше їздити треба". Після цього хлопець вголос засміявся.

"Мій підзахисний мовчки сидить. Вираз обличчя і посмішка – це різні речі", – додала опісля Данилова.

Зверніть увагу! Відео з залу засідань, де чути словесну перепалку та відповідь 16-річного харківського водія, дивіться за посиланням.

Підозра щодо нетверезого водіння

Раніше в Харківській прокуратурі заявили про результати експертизи щодо аварії на проспекті Гагаріна. У крові загиблого в аварії з 16-річним мажором нібито виявили алкоголь.

Відомо, що правил дорожнього руху він не порушував. Однак, якби він вижив, його б притягнули до відповідальності за водіння у нетверезому стані.

Судові позови проти Миколи з Харкова

19 січня суд в Харкові повинен продовжити термін перебування під вартою винуватця смертельної автопригоди. Раніше одна з суддів оголосила про самовідвід у справі, а інша пішла на лікарняний.



Родичі загиблого вимагають 2 мільйони компенсації, окрім судового вироку / Фото поліції Харкова

Відомо, що донька та син загиблого Ігоря Носова подали цивільні позови проти неповнолітнього водія. Загалом із сім’ї планують стягнути 2 мільйони гривень. Захист підсудного назвала таку суму необґрунтованою.

У справі смертельної автотрощі в Харкові, підлітку загрожує до 8 років за ґратами. Слідство заявило, що хлопець визнав свою провину, та переконане, що його вдасться притягнути до відповідальності.