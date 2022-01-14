Наразі немає судді, який би взявся за цю справу. Продовжити термін запобіжного заходу й оголосити вирок може тільки суддя з конкретною спеціалізацією.
До теми Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: він визнав провину
Обіцянка прокуратури
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що у Червонозаводському райсуді достатньо суддів, які б могли розглянути справу. Прокуратура тримає ситуацію на контролі.
Можу запевнити, що обвинувачений не вийде з-під варти через порушення термінів обрання запобіжного заходу,
– наголосив Чубенко.
Журналісти перевірили інформацію на порталі "Судова влада України". 12 січня там оприлюднили звіт про те, що розподілити справу про смертельну ДТП в Харкові з автомобілем Infiniti між суддями неможливо.
Відповідь суду журналістам / Фото Суспільного
Пояснили це тим, що суддя Тетяна Янцовська заявила про самовідвід. А Інна Шелест перебуває у довготривалій відпустці.
Зверніть увагу Справа смертельної ДТП з мажором у Харкові: суддя заявила про самовідвід
Колізія з суддями
Раніше на цю колізію звернули увагу в юридичній компанії "Міллер". Там наголосили на недостатній кількості суддів у Червонозаводському райсуді Харкова.
Юристи зауважили, що відповідно до закону, у такому випадку справу мають передати в інший суд. Майбутній суддя повинен мати відповідну спеціалізацію.
Харківського 16-річного водія можуть відпустити / Фото поліції Харкова
Є ризик, що процедура передання справи в інший суд затягнеться. Відтак, 16-річного обвинуваченого можуть відпустити з СІЗО через закінчення терміну утримання під вартою.
Якщо його відпустять, винуватець смертельної ДТП може втекти з країни. Можлива навіть спроба впливу на свідків та потерпілих.
Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: головне
- 16-річний водій Infiniti 26 жовтня на великій швидкості врізався в Chevrolet у Харкові.
- Підліток перевищив швидкість, проїхав на червоне світло та керував авто без прав.
- Юнак намагався приховати свою участь у ДТП та поводився зухвало.
- За 2 дні після аварії, суд взяв хлопця під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Завершили розслідувати справу 24 грудня та напередодні Нового року передали до суду.
- За словами правоохоронців, Микола визнав свою провину. Слідство впевнене, що його вдасться притягнути до відповідальності.