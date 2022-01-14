Наразі немає судді, який би взявся за цю справу. Продовжити термін запобіжного заходу й оголосити вирок може тільки суддя з конкретною спеціалізацією.

До теми Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: він визнав провину

Обіцянка прокуратури

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що у Червонозаводському райсуді достатньо суддів, які б могли розглянути справу. Прокуратура тримає ситуацію на контролі.

Можу запевнити, що обвинувачений не вийде з-під варти через порушення термінів обрання запобіжного заходу,

– наголосив Чубенко.

Журналісти перевірили інформацію на порталі "Судова влада України". 12 січня там оприлюднили звіт про те, що розподілити справу про смертельну ДТП в Харкові з автомобілем Infiniti між суддями неможливо.



Відповідь суду журналістам / Фото Суспільного

Пояснили це тим, що суддя Тетяна Янцовська заявила про самовідвід. А Інна Шелест перебуває у довготривалій відпустці.

Зверніть увагу Справа смертельної ДТП з мажором у Харкові: суддя заявила про самовідвід

Колізія з суддями

Раніше на цю колізію звернули увагу в юридичній компанії "Міллер". Там наголосили на недостатній кількості суддів у Червонозаводському райсуді Харкова.

Юристи зауважили, що відповідно до закону, у такому випадку справу мають передати в інший суд. Майбутній суддя повинен мати відповідну спеціалізацію.



Харківського 16-річного водія можуть відпустити / Фото поліції Харкова

Є ризик, що процедура передання справи в інший суд затягнеться. Відтак, 16-річного обвинуваченого можуть відпустити з СІЗО через закінчення терміну утримання під вартою.

Якщо його відпустять, винуватець смертельної ДТП може втекти з країни. Можлива навіть спроба впливу на свідків та потерпілих.

Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: головне

16-річний водій Infiniti 26 жовтня на великій швидкості врізався в Chevrolet у Харкові.

Підліток перевищив швидкість, проїхав на червоне світло та керував авто без прав.

Юнак намагався приховати свою участь у ДТП та поводився зухвало.

За 2 дні після аварії, суд взяв хлопця під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Завершили розслідувати справу 24 грудня та напередодні Нового року передали до суду.

За словами правоохоронців, Микола визнав свою провину. Слідство впевнене, що його вдасться притягнути до відповідальності.

Цікаво – до серії кривавих ДТП причетна судова мафія: дивіться відео