Це пояснили тим, що вона наразі перебуває на лікарняному. Про це 17 січня розповіли Червонозаводському райсуді Харкова. Саме там мають продовжити тримання під вартою 16-річному підозрюваному.

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Захворіла через три дні

За словами представниці суду, нову суддю автоматично обирала система ще 14 січня. А лікарняне в Сіренко почалося через три дні, в понеділок.

Прокурори подали клопотання щодо продовження тримання під вартою. Чи залишиться підліток у СІЗО, суд має вирішити вже 19 січня.

Знову обрали нову суддю

Через лікарняне Сіренко, знову довелося обрати нову служительку феміди. Шляхом автоматизованого розподілу вказаного клопотання для розгляду клопотання визначили суддю Благу Ірину.

Наразі про її самопочуття й готовність провести засідання нічого не повідомляли. Тому, ймовірно, засідання все ж відбудеться.

У прокуратурі сказали, що він не вийде

13 січня повідомили, що суддя Тетяна Янцовська заявила про самовідвід від розгляду смертельної ДТП з мажором. Згодом справу мали передати іншій судді

Проте адвокати сторони потерпілих були вкрай насторожені. Вони писали, що справи щодо злочинів неповнолітніх можуть розглядати лише судді певної кваліфікації. Мовляв, у Червонозаводському райсуді таких лише двоє.

Тому була загроза, що справу 16-річного передадуть до іншого суду. Якби це трапилося, то пішло б чимало часу на клопотання до апеляційного суду. Відтак підліток міг вийти.

Проте в прокуратурі заявили, що це безпідставні припущення. Там зазначили, що в суді є достатньо служителів феміди, щоб залишити хлопця в слідчому ізоляторі.

Головне про цю ДТП

Мовиться про смертельну аварію, що трапилася на проспекті Гагаріна ще в жовтні. Тоді автомобіль Infiniti із підлітком за кермом на швидкості летів на червоне світло та протаранив інший легковик. Інший водій одразу загинув і ще 3 людини потрапили до лікарні.

Наразі підліток уже визнав свою провину та його перебування за кермом підтвердила експертиза. Проте у розгляді справи постійно виникають труднощі. А ЗМІ та правозахисники невпинно припускають, що хлопець уникне відповідальності. Слід зазначити, правоохоронці акцентують на тому, що підозрюваний точно постане перед справедливим судом.

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