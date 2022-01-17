Это объяснили тем, что сейчас находится на больничном. Об этом 17 января рассказали Червонозаводском райсуде Харькова. Именно там должны продлить содержание под стражей 16-летнему подозреваемому.

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Заболела через три дня

По словам представительницы суда, новую судью автоматически выбирала система еще 14 января. А больничный у Сиренко началось через три дня, в понедельник.

Прокуроры подали ходатайство о продлении содержания под стражей. Останется ли подросток в СИЗО, суд должен решить уже 19 января.

Снова избрали нового судью

Из-за больничного Сиренко, снова пришлось избрать новую служительницу Фемиды. Путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для рассмотрения ходатайства определили судью Благу Ирину.

Сейчас о ее самочувствии и готовности провести заседание ничего не сообщали. Поэтому, вероятно, заседание все же состоится.

В прокуратуре сказали, что он не выйдет

13 января сообщили, что судья Татьяна Янцовская заявила о самоотводе от рассмотрения смертельного ДТП с мажором. Впоследствии дело должны были передать другому судье

Однако адвокаты стороны потерпевших были крайне насторожены. Они писали, что дела о преступлениях несовершеннолетних могут рассматривать только судьи определенной квалификации. Мол, в Червонозаводском райсуде таких только двое.

Поэтому была угроза, что дело 16-летнего передадут в другой суд. Если бы это случилось, то ушло бы немало времени на ходатайство в Апелляционный суд. Поэтому подросток мог выйти.

Однако в прокуратуре заявили, что это безосновательные предположения. Там отметили, что в суде есть достаточно служителей Фемиды, чтобы оставить парня в следственном изоляторе.

Главное о ДТП

Речь идет о смертельной аварии, случившейся на проспекте Гагарина еще в октябре. Тогда автомобиль Infiniti с подростком за рулем на скорости летел на красный свет и протаранил другую легковушку. Другой водитель сразу погиб и еще 3 человека попали в больницу.

Сейчас подросток уже признал свою вину и его пребывание за рулем подтвердила экспертиза. Однако в рассмотрении дела постоянно возникают трудности. А СМИ и правозащитники неустанно предполагают, что парень избежит ответственности. Следует отметить, правоохранители акцентируют на том, что подозреваемый точно предстанет перед справедливым судом.

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