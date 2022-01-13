Из-за этого будет невозможно продлить меру пресечения и юношу не оставят под стражей. Об этом рассказали адвокаты стороны потерпевших из юридической компании "Милер".

Заметьте Расследование ДТП с мажором В Харькове закончилось: он признал вину

Речь идет о смертельной аварии, случившейся еще в октябре. Главным подозреваемым в ее совершении является 16-летний парень, который управлял автомобилем Infiniti.

Есть только 2 нужных человека

Дело уже передали в суд и следователи акцентировали на том, что парень признал свою вину. 19 января должно состояться первое ознакомительное заседание. А 26 января истекает срок содержания подозреваемого в СИЗО.

Существует риск того, что обвиняемый может пытаться избежать наказания. В частности, покинет страну или попытается повлиять на свидетелей и потерпевших, что повлечет затягивание рассмотрения дела,

– предостерегают адвокаты.

Однако правозащитники акцентировали на том, что его могут не продлить. Дело в том, что дела с участием несовершеннолетних могут рассматривать только судьи с соответствующей специализацией. В Червонозаводском райсуде Харькова таких только две.

Судья может взять отпуск

13 января уже сообщили, что одна из судей сначала назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Причину такого решения не сообщили.

А вот другая судья, по данным юристов, вскоре должна уйти в отпуск. Следовательно, это дело должны передать в другой суд. Однако это может продолжаться достаточно долго, ведь передачу должен рассмотреть другой суд.

Главное о смертельном ДТП с участием подростка

Авария произошла 26 октября и после этого получила немалую огласку.

16-летний водитель пролетел перекресток на красный свет и жестко протаранил Chevrolet.

Водитель другого автомобиля очень сильно пострадал, поэтому вскоре погиб. Также после ДТП госпитализировали 3 пассажиров Infiniti.

Юноша после аварии вел себя крайне вызывающе. Он говорил, что родители его "отмажут" и отправят за границу.

Однако уже 28 октября суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

24 декабря сообщили о завершении этого расследования. Правоохранители сказали, что парень признал свою вину

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Читайте полный текст сообщения со страницы юридической компании "Милер":

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Харькове может выйти из-под стражи

16-летний водитель Infinity Николай Харьковский, обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове, может выйти из-под стражи. Все из-за того, что 26 января истекает срок содержания его в СИЗО.

Дело в том, что дела с участием несовершеннолетних могут рассматривать только судьи с соответствующей специализацией. В Червонозаводском райсуде Харькова таких две. Одна из судей сначала назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Другая судья, по нашей информации, должна идти в отпуск.

Согласно закону, если судьи по делу нет, уголовное производство должны передать в другой суд. Этот вопрос должен рассмотреть апелляционный суд.

Поскольку процедура может затянуться, то вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. И как следствие обвиняемого освободят из-под стражи.

Существует риск того, что обвиняемый может пытаться избежать наказания. В частности, покинет страну или попытается повлиять на свидетелей и потерпевших, что повлечет затягивание рассмотрения дела.

Актуальность этого подтверждают предыдущие решения судей, которые ранее выбирали и продолжали меры для Харьковского.