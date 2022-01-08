Таку інформацію надав журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Мовиться про сумнозвісну аварію на проспекті Гагаріна з Миколою Харківським.
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Результати експертизи
За словами речника Харківської прокуратури, в крові Ігоря Носова нібито виявили 3,65 проміле алкоголю. Це перевищення допустимої норми, яке тягне на адміністративне правопорушення.
Через смерть, водія не можуть притягнути до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння,
– заявив Чубенко.
Однак водій нібито не порушував ПДР і це не стало причиною смертельної аварії. Таку інформацію підтвердила автотехнічна експертиза.
Чубенко також відхрестився від можливого використання цієї інформації для захисту неповнолітнього водія. Він запевнив, що слідство має достатньо фактів, щоб довести його провину.
ДТП з 16-річним мажором у Харкові
Моторошна автопригода сталася 26 жовтня ввечері на перехресті проспекту Гагаріна й вулиці Одеської в Харкові. Неповнолітній водій за кермом Infiniti пролетів на червоний сигнал світлофора та на швидкості врізався у Chevrolet Aveo.
Автомобіль 16-річного жителя Харкова на швидкості врізався у Chevrolet Aveo / Фото прокуратури Харкова
58-річний водій Chevrolet не вижив. Постраждали також троє пасажирів Infiniti.
Відомо, що в салоні разом із 16-річним Миколою Харківським перебувала його ровесниця та двоє 19-річних чоловіків. Їх усіх відвезли до лікарні з травмами.
Затримання неповнолітнього мажора
Місцеві телеграм-канали встановили особу водія. З'ясувалося, що він з досить багатої сім'ї і водійських прав у нього не було.
Харківський мажор їздив без водійських прав / Фото прокуратури Харкова
У день ДТП він намагався приховати злочин. Підліток нібито заявив у поліцію про викрадення його автомобіля. У цій справі відкрили кримінальне провадження.
За фактом вчинення смертельної автопригоди у поліції також завели справу. Про підозру хлопцеві повідомили наступного дня, 27 жовтня. Упродовж 2 місяців суд постановив тримати його під вартою.
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До кінця 2021 року слідство вивчало усі обставини справи, тривали експертизи. 31 грудня прокурори передали матеріали до суду. Вони переконані в тому, що винуватця аварії вдасться притягнути до відповідальності.
Позиція родичів загиблого
Раніше син загиблого – Артем Носов розповів, що батько в той день мав справи та встиг побачитися з ріднею. Ігоря Носова він описав як спокійного та врівноваженого водія, який ніколи не порушував правил та не потрапляв у автопригоди.
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Після того, як 16-річний водій вперше заговорив у суді та публічно вибачився, Артем Носов заявив, що не вірить у щирість його слів. Мовляв, той зробив це "для галочки" та за вказівкою адвокатів.
Чоловік сподівається, що суд призначить винуватцю смертельної ДТП у Харкові якнайсуворіше покарання. Мовиться про 8 років у колонії.