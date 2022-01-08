Такую информацию предоставил журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Речь идет о печально известной аварии на проспекте Гагарина с Николаем Харьковским.
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Результаты экспертизы
По словам представителя Харьковской прокуратуры, в крови Игоря Носова якобы обнаружили 3,65 промилле алкоголя. Это превышение допустимой нормы, которое тянет на административное правонарушение.
Из-за смерти водителя не могут привлечь к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
– заявил Чубенко.
Однако водитель якобы не нарушал ПДД, и это не стало причиной смертельной аварии. Такую информацию подтвердила автотехническая экспертиза.
Чубенко также открестился от возможного использования этой информации для защиты несовершеннолетнего водителя. Он заверил, что следствие имеет достаточно фактов, чтобы доказать его вину.
ДТП с 16-летним мажором В Харькове
Жуткая авария произошла 26 октября вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове. Несовершеннолетний водитель за рулем Infiniti пролетел на красный сигнал светофора и на скорости врезался в Chevrolet Aveo.
Автомобиль 16-летнего жителя Харькова на скорости врезался в Chevrolet Aveo / Фото прокуратуры Харькова
58-летний водитель Chevrolet не выжил. Пострадали также трое пассажиров Infiniti.
Известно, что в салоне вместе с 16-летним Николаем Харьковским находилась его ровесница и двое 19-летних мужчин. Их всех отвезли в больницу с травмами.
Задержание несовершеннолетнего мажора
Местные телеграм-каналы установили личность водителя. Выяснилось, что он из довольно богатой семьи и водительских прав у него не было.
Харьковский мажор ездил без водительских прав / Фото прокуратуры Харькова
В день ДТП он пытался скрыть преступление. Подросток якобы заявил в полицию об угоне его автомобиля. По этому делу открыли уголовное производство.
По факту совершения смертельного ДТП в полиции также завели дело. О подозрении парню сообщили на следующий день, 27 октября. В течение 2 месяцев суд постановил держать его под стражей.
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До конца 2021 года следствие изучало все обстоятельства дела, продолжались экспертизы. 31 декабря прокуроры передали материалы в суд. Они убеждены в том, что виновника аварии удастся привлечь к ответственности.
Позиция родственников погибшего
Ранее сын погибшего – Артем Носов – рассказал, что отец в тот день имел дела и успел повидаться с родней. Игоря Носова он описал как спокойного и уравновешенного водителя, который никогда не нарушал правил и не попадал в ДТП.
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После того как 16-летний водитель впервые заговорил в суде и публично извинился, Артем Носов заявил, что не верит в искренность его слов. Мол, тот сделал это "для галочки" и по указанию адвокатов.
Мужчина надеется, что суд назначит виновнику смертельного ДТП в Харькове жесточайшее наказание. Речь идет о 8 годах в колонии.