Батько і троє дітей, яких убила Росія в Богодухові, днями евакуювалися із Золочева

Росія продовджує убивати українців. На Харківщині загинула майже вся родина, яка кілька днів тому переїхала із селища Золочів.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Що відомо про загиблих у Богодухові? 10 лютого близько 23:30 російські військові здійснили обстріл Богодухівської громади ударним безпілотником типу "Герань-2". Внаслідок влучання у приватний житловий будинок виникла пожежа та значні руйнування будівлі. За попередньою інформацією, загинули двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка та батько дітей 34 років,

– написали в поліції.