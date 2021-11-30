"Білочка Аліса": адвокат розповів про 3-річну загиблу в ДТП з вантажівкою у Харкові

У Харкові на об'їзній сталася моторошна ДТП, яка забрала життя 49-річної бабусі та її 3-річної онучки. Адвокат сім'ї розповів про дитину словами її матері. Дівчинка була дуже веселою, розумною і маминою "білочкою".

Онучка з бабцею на момент аварію перебували в таксі, яке розчавила вантажівка. Разом з ними загинув водій цієї автівки. Відомо, що в чоловіка теж залишилася 4-річна донька.

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"Моя білочка Аліса"

Жінка, яка втратила в аварії доньку та матір розповіла про загиблих. Вона каже, що її Аліса була дуже розумною і це помічали в дитячому садочку. Мати тепло називає її "білочкою".

Це любов мого життя, моя білочка булочка Аліса, їй було три роки. Вона була дуже розумна, весела, любила свій дитячий садок. В садочку казали, що це єдина дитина, яка думає, а потім свідомо відповідає на питання, вона любила книжки і складала казки. Ми завжди грали в гру, яку вона придумала, ми троє поклали руки один на одного, зробили три чубчики і сказали, що сім'я,

– передає слова матері адвокат.

Адвокат Євгеній каже, що жінка переживає страшну втрату. В один момент обірвалося життя обох близьких людей – матері та доньки. Про свою маму Аллу жінка теж розповідає дуже тепло. Вона була їй другом і дуже позитивною людиною. свою внучку Алла називала подарунком на день народження. Адже святкують вони його з різницею в один день.

Текст публікації Євгенія Мельниченка:

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У водія таксі також залишилася чотирирічна донька без батька.

Ми зробимо все можливе, щоб всім винним не зійшло з рук максимальне покарання!

Батьки Аліси, якій щойно виповнилося три роки, попросили передати свої слова про неї, адже її потрібно пам'ятати, вона жила на цьому світі, хоч і зовсім мало:

"Це любов мого життя, моя білочка булочка Аліса, їй було три роки. Вона була дуже розумна, весела, любила свій дитячий садок. В садочку казали, що це єдина дитина, яка думає, а потім свідомо відповідає на питання, вона любила книжки і складала казки. Ми завжди грали в гру, яку вона придумала, ми троє поклали руки один на одного, зробили три чубчики і сказали, що сім'я!!!!"

Дуже страшно, що в одну мить обвалилося життя обох бабусь і онучок:

У доньки дуже тепла відповідь про неї:

"Це моя матуся Алла, їй було 49 років, вона була неймовірно позитивною людиною. Почуття гумору моєї мами було найкращим. Вона була не тільки моєю матір'ю, але й моєю подругою Обожнювала онучку, завжди казала, що це подарунок на день народження, у них день різниці в дні народження".

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