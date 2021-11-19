Може вартувати життя: в Харкові просять не приховувати псевдовакцинацію від лікарів

У Харкові людей із коронавірусом, які придбали фальшивий COVID-сертифікат, просять не приховувати це від лікарів. Адже таке "недоговорювання" може навіть поставити під загрозу життя.

Це пояснюють тим, що пацієнтам зі щепленням прописують інший курс лікуванням. Про це говорили на брифінгу міськради 19 листопада.

Важливо Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу

Усе бачать за поведінкою

Зокрема, закликала людей зізнаватись заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлани Горбунової-Рубан. Вона зазначила, що такі люди часто потрапляють до лікарень, де можуть отримувати помилкові заходи лікування.

Ми бачимо за поведінкою людей, що такі є. Якщо ви не вакцинувалися, а купили сертифікат і потрапили з COVID до лікарні, будь ласочка, зізнавайтеся,

– попросила чиновниця.

Також вона додала, що зі всіх ковідних пацієнтів харківських лікарень 99 – провакциновані. Однак при цьому неможливо з'ясувати, скільки серед них, фактично не вакцинувалися.

У місті зменшується захворюваність

Горбунової-Рубан розповіла, що цього місці вже спостерігається зниження захворюваності на коронавірус. За її даними, за добу 18 листопада шпиталізували тільки 61 людину з цим недугом.

Наразі опорні заклади міста зайняті на 68,2%, тобто у лікарнях перебувають 1050 хворих. Із них 80 – у реанімаціях, а отримують кисневу підтримку 844 осіб.

Попри певне покращення статистики, у міськраді просять не знижувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень. Оскільки без належного ставлення до небезпеки, ситуація знову може стати катастрофічною.