Це пояснюють тим, що пацієнтам зі щепленням прописують інший курс лікуванням. Про це говорили на брифінгу міськради 19 листопада.

Важливо Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу

Усе бачать за поведінкою

Зокрема, закликала людей зізнаватись заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлани Горбунової-Рубан. Вона зазначила, що такі люди часто потрапляють до лікарень, де можуть отримувати помилкові заходи лікування.

Ми бачимо за поведінкою людей, що такі є. Якщо ви не вакцинувалися, а купили сертифікат і потрапили з COVID до лікарні, будь ласочка, зізнавайтеся,

– попросила чиновниця.

Також вона додала, що зі всіх ковідних пацієнтів харківських лікарень 99 – провакциновані. Однак при цьому неможливо з'ясувати, скільки серед них, фактично не вакцинувалися.

У місті зменшується захворюваність

Горбунової-Рубан розповіла, що цього місці вже спостерігається зниження захворюваності на коронавірус. За її даними, за добу 18 листопада шпиталізували тільки 61 людину з цим недугом.

Наразі опорні заклади міста зайняті на 68,2%, тобто у лікарнях перебувають 1050 хворих. Із них 80 – у реанімаціях, а отримують кисневу підтримку 844 осіб.

Попри певне покращення статистики, у міськраді просять не знижувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень. Оскільки без належного ставлення до небезпеки, ситуація знову може стати катастрофічною.