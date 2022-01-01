У будинку на Харківщині в новорічну ніч вибухнув газовий балон: постраждали дві жінки
Джерело:ДСНС
У приватному будинку на Харківщині вибухнув 5-літровий газовий балон. Інцидент трапився ввечері 31 грудня, внаслідок цього постраждали дві жінки.
Служба порятунку отримала повідомлення про вибух газового балона за адресою: місто Богодухів, вулиця Мусійчанська 31 грудня о 20:14. Пожежі, за інформацією рятувальників, не було.
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Постраждалих госпіталізували
Внаслідок вибуху зазнали опіків жінка 1951 року народження – дружина власника домоволодіння, та її дочка 1975 року народження.
Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалих жінок госпіталізували в опіковий центр Харкова.
Крім того, внаслідок вибуху 5-літрового газового балона були пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції будинку. Причину вибуху досі встановлюють.
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