Служба порятунку отримала повідомлення про вибух газового балона за адресою: місто Богодухів, вулиця Мусійчанська 31 грудня о 20:14. Пожежі, за інформацією рятувальників, не було.

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Постраждалих госпіталізували

Внаслідок вибуху зазнали опіків жінка 1951 року народження – дружина власника домоволодіння, та її дочка 1975 року народження.

Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалих жінок госпіталізували в опіковий центр Харкова.

Крім того, внаслідок вибуху 5-літрового газового балона були пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції будинку. Причину вибуху досі встановлюють.

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